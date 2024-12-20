Aralık Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer’da Pişirebileceğiniz 11 Mevsimlik Yemek Tarifi

Asya esintili yeşil köri tavuk, mutfağınızın en egzotik tariflerinden biri olacak. Hem doyurucu hem enfes bir lezzet arıyorsanız, bu ikiliyi mutlaka denemeniz gerek. Pişman olmayacaksınız!

Köri Tavuk

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 37 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

500 gr tavuk budu fileto

3 diş sarımsak

1 soğan

1 yemek kaşığı zencefil

250 gr Hokkaido bal kabağı

1 kırmızı dolma biber

100 gr brokoli çiçeği

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

1,5 çay kaşığı tuz

100 gr yeşil köri ezmesi

400 gr hindistan cevizi sütü

0,5 çay kaşığı karabiber

1 misket limonu

10 gr taze fesleğen

1 kırmızı acı biber

Yapılışı:

Önce tavukları küp küp doğrayın, sarımsakları kıyın, soğanı halka halka dilin, zencefili rendeleyin.

Kırmızı dolmalık biberleri, çekirdeklerini çıkardıktan sonra ince şeritler halinde doğrayın. Brokoliyi çiçeklerine ayırın.

Brokoli haricindeki malzemeleri bir kapta hindistan cevizi yağı ve tuzla karıştırın. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alın ve 10 dakika 180 derece ayarını yapın.

Süre sonunda hazneye brokolileri de ekleyip 10 dakika da böyle pişirin.

Sebzeler pişerken bir yandan köri ezmesi, hindistan cevizi sütü, tuz ve karabiberi karıştırıp kenara koyun.

Pişen sebzelerin üzerine bu sosu dökün ve cihazı 17 dakika, 160 derece ayarıyla çalıştırın.

Süre sonunda enfes kokulu, farklı ve egzotik bir yemeğiniz olacak. Servis öncesinde üzerine taze fesleğen ve acı biber eklemeyi de unutmayın.

Humus

Hazırlama süresi: 8 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

300 gram çiğ pancar

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kanola yağı

0,5 çay kaşığı tuz

240 gram konserve nohut, süzülmüş

1 tutam karabiber

0,5 çay kaşığı kimyon

1 limon

1 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı siyah susam tohumu

5 gram maydanoz

Yapılışı:

1. Pancar kökünü ve sarımsakları soyun. Pancarı küp küp doğrayın ve bir kapta sarımsak, kanola yağı, tuz ile birleştirin.

2. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın ve belirtilen ayarları yapıp pişirin.

3. Pancarlar pişerken nohutu süzün. Üzerine pancarları, sarımsağı, biberi, baharatları, limonu, yağı alıp blender yardımıyla püre haline getirin.

4. Hazırlanan harika renkli humusu servis tabağına yayın.

Cihazın senkronize pişirme özelliğinden faydalanarak bu iki çok farklı lezzeti aynı anda pişecek şekilde ayarlayabilir ve süre sonunda her iki yemeği yan yana servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!