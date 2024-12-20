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Aralık Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer’da Pişirebileceğiniz 11 Mevsimlik Yemek Tarifi

etiket Aralık Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer’da Pişirebileceğiniz 11 Mevsimlik Yemek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 19:01

Aralık ayı, sofralara lezzet ve sağlık katan birbirinden enfes sebzelerin mevsimi! Peki her biri birbirinden farklı faydalara sahip olan Aralık sebzelerini menülerinize nasıl eklemeniz gerektiğini biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız, hiç endişelenmenize gerek yok. Çünkü Philips Çift Hazneli Airfryer'a özel bu enfes tarifler tüm ay boyunca kurtarıcınız olacak!

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1. Sala Verde Soslu Kereviz Kökü ve Patates Közleme

1. Sala Verde Soslu Kereviz Kökü ve Patates Közleme

Kışın en besleyici sebzelerinden olan kerevizin zeytinyağlı yemeğini yapmaktan sıkıldıysanız bu yaratıcı tarifi mutlaka denemelisiniz. Yanında köz patatesiyle birlikte günün en doyurucu menüsünü hazırlamaya hazırlanın!

Kereviz Kökü

Hazırlama süresi: 17 dakika

Pişirme süresi: 18 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 elma

  • 0,5 kereviz kökü

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 25 gr ceviz

  • 50 gr marul yaprağı

  • 2 taze soğan

  • 1 kereviz sapı

  • 20 gr maydanoz

  • 10 gr tarhun otu

  • 1 çay kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 çay kaşığı gebre otu

  • 1 tutam deniz tuzu

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

  • Elmaları küp küp doğrayın, kereviz kökünü halka halka dilin ve her şeyi zeytinyağına bulayın.

  • Elma ve cevizleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alıp 4 dakika, 180 derece ayarını yapın. 

  • Kereviz kökü disklerini diğer hazneye alıp 14 dakika 180 derece ayarını yapın.

  • Sebzeler hazırlanırken marul, yeşil soğan ve kereviz saplarını doğrayıp bir kaba alın. Üzerine dökeceğiniz salsa verde sos için kalan malzemeleri karıştırın ve her şeyi harmanlayın.

  • Bu sırada pişen sebzeleri dışarı alın, üzerine hazırladığınız karışımdan dökün. Yanına da marul yaprakları ekleyin.

Patates Közleme

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Pişirme derecesi: 190 derece

Malzemeler:

  • 4 patates

  • 1 çay kaşığı baharat

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Öncelikle patatesleri, içine tuz eklediğiniz kaynar suda 15 dakika kadar haşlayın.

  • Ardından dışarı alıp üzerini çatalla delin, baharata ve zeytinyağına bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boş haznesine yerleştirip belirtilen ayarla pişirin.

Bir tarafta patatesleri hazırlarken diğer tarafta kereviz yemeğinizi pişirebilir ve aynı anda enfes lezzet iki farklı tarif deneyebilirsiniz.

2. Adaçayı Eşliğinde Kestaneli Kavrulmuş Brüksel Lahanası

2. Adaçayı Eşliğinde Kestaneli Kavrulmuş Brüksel Lahanası

Eğer tüm et ve balık yemeklerini bir sonraki seviyeye taşıyacak yan lezzeti arıyorsanız işte kesinlikle denemeniz gereken tarif!

Hazırlama süresi: 8 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 160-180 derece

Malzemeler:

  • 500 gr Brüksel lahanası

  • 200 gr kestane, pişmiş

  • 1/2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 10 gram adaçayı

  • 1 tutam karabiber

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 0,25 çay kaşığı deniz tuzu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Malzemeler:

  • Lahanaları saplarından kesin ve sap kısmına bıçakla ufak artı çizin.

  • Ardından yıkayıp zeytinyağına bulayın.

  • Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine alın ve 7 dakika 180 derecede pişirin.

  • Bu esnada kestaneleri adaçayı ile birleştirin. Adaçayını sepet halinde bırakın ve cihazın diğer haznesine alarak 8 dakika 160 derece ayarıyla pişirin.

  • Kestaneler ve lahanalar pişerken sosu hazırlamak için bir kapta limon suyunu, zeytinyağını, karabiberle birleştirin. Üzerine kızaran adaçayı yapraklarını ince ince doğrayın.

  • Son olarak pişen tüm sebzeleri bir kaba alın ve sosla birleştirin. Damak zevkinize göre tuz ekmeyi ihmal etmeyin!

Elinize sağlık!

3. Füme Sosis ve Sebzeler

3. Füme Sosis ve Sebzeler

Mevsim sebzelerini mantar ve sosisle birleştirerek her öğün tüketilecek doyurucu bir öğüne hazır mısınız? İşte pilavların, çorbaların ve diğer mezelerin yanına çok yakışacak o tarif!

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 500 gr bebek patates

  • 2 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 400 gr füme sosis

  • 4 arpacık soğan

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 300 gr kestane mantarı

Yapılışı:

  • Patatesleri fırça kullanarak kabuklarını soymadan temizleyin, üzerine yağ sürüp tuzlayın.

  • Sosisleri dilimleyin, soğanları ikiye bölün, mantarları fırçayla temizleyip ortadan ikiye bölün, biberleri doğrayın. Tüm malzemeleri kalan yağ, tuz ve karabiberle lezzetlendirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine patatesleri alın ve 35 dakika, 180 derece ayarı yapın. Sağ hazneye sosisli sebze karışımını alıp bu hazne için de 20 dakika 180 derece ayarı yapın. 

  • Bu aşamada cihazın ihtiyacınıza uygun hazne boyutundan faydalanarak dilediğiniz tarafı seçme özgürlüğünüz olacak. Çünkü biri 6, diğeri 3 litrelik hazneleri ister ayrı ayrı ister aynı anda kullanabileceksiniz. Üstelik RapidCombo Air teknolojisi sayesinde tüm malzemeler dışı çıtır, içi yumuşak şekilde pişecek ve size harika kızartma keyfi sunacak.

  • Süre sonunda yemeklerinizi servis tabağına alın.

Afiyet olsun! 😍

4. Baharatlı Yeşil Köri Tavuk ve Kavrulmuş Pancarlı Humus

4. Baharatlı Yeşil Köri Tavuk ve Kavrulmuş Pancarlı Humus

Asya esintili yeşil köri tavuk, mutfağınızın en egzotik tariflerinden biri olacak. Hem doyurucu hem enfes bir lezzet arıyorsanız, bu ikiliyi mutlaka denemeniz gerek. Pişman olmayacaksınız! 

Köri Tavuk

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 37 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 500 gr tavuk budu fileto

  • 3 diş sarımsak

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 250 gr Hokkaido bal kabağı

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 100 gr brokoli çiçeği

  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 100 gr yeşil köri ezmesi

  • 400 gr hindistan cevizi sütü

  • 0,5 çay kaşığı karabiber

  • 1 misket limonu

  • 10 gr taze fesleğen

  • 1 kırmızı acı biber

Yapılışı:

  • Önce tavukları küp küp doğrayın, sarımsakları kıyın, soğanı halka halka dilin, zencefili rendeleyin.

  • Kırmızı dolmalık biberleri, çekirdeklerini çıkardıktan sonra ince şeritler halinde doğrayın. Brokoliyi çiçeklerine ayırın.

  • Brokoli haricindeki malzemeleri bir kapta hindistan cevizi yağı ve tuzla karıştırın. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alın ve 10 dakika 180 derece ayarını yapın.

  • Süre sonunda hazneye brokolileri de ekleyip 10 dakika da böyle pişirin.

  • Sebzeler pişerken bir yandan köri ezmesi, hindistan cevizi sütü, tuz ve karabiberi karıştırıp kenara koyun.

  • Pişen sebzelerin üzerine bu sosu dökün ve cihazı 17 dakika, 160 derece ayarıyla çalıştırın.

  • Süre sonunda enfes kokulu, farklı ve egzotik bir yemeğiniz olacak. Servis öncesinde üzerine taze fesleğen ve acı biber eklemeyi de unutmayın.

Humus

Hazırlama süresi: 8 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 300 gram çiğ pancar

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı kanola yağı

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 240 gram konserve nohut, süzülmüş

  • 1 tutam karabiber

  • 0,5 çay kaşığı kimyon

  • 1 limon

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı siyah susam tohumu

  • 5 gram maydanoz

Yapılışı:

1. Pancar kökünü ve sarımsakları soyun. Pancarı küp küp doğrayın ve bir kapta sarımsak, kanola yağı, tuz ile birleştirin.

2. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın ve belirtilen ayarları yapıp pişirin.

3. Pancarlar pişerken nohutu süzün. Üzerine pancarları, sarımsağı, biberi, baharatları, limonu, yağı alıp blender yardımıyla püre haline getirin.

4. Hazırlanan harika renkli humusu servis tabağına yayın. 

Cihazın senkronize pişirme özelliğinden faydalanarak bu iki çok farklı lezzeti aynı anda pişecek şekilde ayarlayabilir ve süre sonunda her iki yemeği yan yana servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

5. Sebzeli Mücver ve Tatlı Patates Cipsi

5. Sebzeli Mücver ve Tatlı Patates Cipsi

Dolabınızdaki tüm sebzeleri ve kış ayının en leziz tatlı patateslerini hem fit hem de taptaze bir menüye dönüştürebilirsiniz. Hem de tam olarak istediğiniz çıtırlıkta!

Sebzeli Mücver

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 adet havuç 

  • 1 adet küçük patates

  • 1/2 demet taze soğan 

  • 1/2 demet maydanoz 

  • 2 adet yumurta

  • 3 yemek kaşığı un 

  • Tuz, karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber veya kekik 

Yapılışı:

  • Rendelenmiş kabak, havuç ve patatesin fazla suyunu sıkıp akıtın.

  • Bir kapta sebzeleri, taze soğan ve maydanoz ile birleştirin. Üzerine yumurta, un ve baharatları ekleyip tekrar harmanlayın.

  • Mücver karışımından küçük parçalar alarak toplar yapın. Bu topları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın uygun olan haznesine alın. Üzerlerine biraz zeytinyağı püskürtün veya sürün.

  • Belirtilen ayarla pişirin. 

Tatlı Patates Cipsi:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 60 dakika

Pişirme derecesi: 80 derece

Malzemeler:

  • 2-3 adet tatlı patates 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

Yapılışı:

  • Tatlı patates dilimlerini zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı biber ve isteğe bağlı olarak tarçın ile tatlandırın.

  • Patates dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine tek sıra halinde yerleştirin. Bu sırada üst üste gelmemelerine dikkat edin.

  • Dijital menüyü kullanarak hazne için belirtilen ayarı yapın ve malzemelerin üzeri altın rengine dönene kadar pişirin.

Cihazın dijital menüsünü kullanarak iki hazne için ayar girebilir, dilerseniz aynı ayarı tek tuşla diğer hazneye de uygulayabilir ve menünüzü en pratik şekilde hazırlayabilirsiniz. Elinize sağlık!

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6. Spesiyal Sebze Yemeği ve Arpacık Soğan Mezesi

6. Spesiyal Sebze Yemeği ve Arpacık Soğan Mezesi

Spesiyal sebze yemeğini her mevsim rahatlıkla hazırlamanız mümkün. Hem çok kolay hem de aşırı doyurucu bir ikili arıyorsanız işte denemeniz gereken tarifler!

Sebze Yemeği

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 60 dakika

Pişirme derecesi: 140 derece

Malzemeler:

  • 1 soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 patlıcan

  • 2 kabak

  • 3 domates

  • 400 gr domates sos

  • 100 ml su

  • 0,25 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 0,25 çay kaşığı kırmızı biber tozu

  • 1 çay kaşığı keklikotu

  • 1 çay kaşığı kekik 

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri yıkayın, soyun, ince ince halkalar halinde doğrayın. 

  • Patlıcan, kabak ve domatesleri bir kapta sarımsak, domates sos, tuz ve diğer baharatlarla harmanlayın.

  • Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine girecek pişirme kabına yan yana dizin.

  • Belirtilen ayarla pişmeye bırakın.

  • Süre sonunda ister hemen servis tabağına alın, ister cihazın sıcak tutma özelliğinden faydalanarak sonra yemek üzere bekletin.

Soğan Meze

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 20 gr arpacık soğan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 2 çay kaşığı pul biber

  • 1 tutam kekik

  • 1,5 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 0,5 çay bardağı su

  • 6 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 2 diş sarımsak

Hazırlanışı:

  • Soğanları soyup üzerine zeytinyağı sıkın, baharatlayın ve 180 derece 25 dakika ayarıyla pişirmeye başlayın. 

  • Pişme işleminin bitmesine 5 dakika kala hazneyi açıp içine nar ekşisi ve su ekleyin.

  • Bu esnada cihazın kokuları ve lezzetleri karıştırmayan ikili hazne tasarımı işinize çok yarayacak. Çünkü yanda ana yemeğiniz pişerken hiç soğan kokusu çıkmadan mezenizi hazırlayabileceksiniz.

  • Soğanlar pişerken süzme yoğurdu sarımsakla karıştırıp bekletin. Pişen soğanları da bu kaseye alıp ana yemeğinizin yanında servis edin.

Afiyet olsun!

7. Güveçte Pazılı Pilav

7. Güveçte Pazılı Pilav

Ve mevsim harikası pazıyla yapabileceğiniz basit mi basit, doyurucu mu doyurucu bir pilav.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 4 yumurta

  • 150 gr krem peynir

  • 1 çay kaşığı İtalyan baharat karışımı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 300 gr pazı

  • 500 gr esmer pirinç, pişmiş

  • 100 gr parmesan, rende

  • 20 gr panko

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Önce yumurta, krem peynir, İtalyan sos, sarımsak ve damak zevkinize uygun miktarda tuzu bir güzel çırpın.

  • Pazı köklerini ince ince kesin, yapraklarını da doğrayın. Pazı, pilav ve parmesanı Philips Çift Hazneli Airfryer içine girecek bir kaba alın. 

  • Üzerine yumurtalı karışımı döküp iyice harmanlayın. En üste de ekmek kırıntılarını döküp zeytinyağ gezdirin.

  • Bu şekilde cihaza alıp belirtilen ayarla pişirin. Cihazın hazır 8 programını kullanarak seçim yapabileceğinizi de unutmayın!

İşte bu kadar. Elinize sağlık!

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Merlot Vinho
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