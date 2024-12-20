2025'te Mutfağınla Alakalı Alman Gereken Karar Ne?
2025'te Mutfağınla Alakalı Alman Gereken Karar Ne?
Yeni yıl geliyor... Yeni kararlar alınıyor. Peki senin yeni kararların ne? Bu yeni kararların arasında mutfağınla ilgili olanlar da var mı? Eğer yoksa testi çöz, mutfak ve yemek alışkanlıklarını anlat neye ihtiyacın olduğunu söyleyelim!
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1. Mutfakta geçirdiğin ortalama süre nedir?
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2. Peki tüm dertlerini unutturacak o mutfak hangisi?
3. Mutfakta en çok hissettiğin duygu bunlardan hangisi?
4. Bunlardan hangisini daha çok kullanıyorsun?
5. Mutfağının en büyük sorunu ne?
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6. Dolabında en çok bunlardan hangisi var?
7. Son dakika misafir geldiğinde ne yaparsın?
8. Yemek sunumuna önem verir misin?
Mutfakta daha çok zaman geçirmek!
Cesur tarifler denemek!
Çift hazneli bir airfryer almak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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