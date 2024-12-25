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Harekete Geçmenin Tam Zamanı: En Zorlu Anlarda Bile Size Güç Verip Motivasyon Sağlayacak 10 Şarkı

etiket Harekete Geçmenin Tam Zamanı: En Zorlu Anlarda Bile Size Güç Verip Motivasyon Sağlayacak 10 Şarkı

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
25.12.2024 - 18:01

Hepimizin hayatında zaman zaman iniş ve çıkışlar oluyor. Böyle günlerde bazı şarkılar bizi ayağa kaldırmaya yardımcı oluyor. Bize güç veren motive edici şarkıları sizin için derledik!

'İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.'

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1. Hans Zimmer - Time

2. Two Steps from Hell - Heart of Courage

3. Ludovico Einaudi - Divenire

4. Explosions in the Sky - Your Hand in Mine

5. Yann Tiersen - Comptine d’un autre été: L’après-midi

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6. Max Richter - On the Nature of Daylight

7. Audiomachine - Blood and Stone

8. E.S. Posthumus - Unstoppable

9. Ramin Djawadi - Light of the Seven

10. Howard Shore - The Lord of the Rings: The Fellowship Theme

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