Asgari Ücret Sonrası Erdoğan'a Mesajı Yüzünden Gözaltına Alınıp Serbest Kalan Kadir İpek Tutuklandı!
Asgari Ücret Sonrası Erdoğan'a Mesajı Yüzünden Gözaltına Alınıp Serbest Kalan Kadir İpek Tutuklandı!
Asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın paylaşımına verdiği cevap sebebiyle gözaltına alınan ve sonrasında adli kontrolle serbest bırakılan Kadir İpek, başsavcılığın yaptığı itiraz sonucunda yeniden gözaltına alındı. Kadir İpek yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.
Ayrıca Kadir İpek’in sosyal medya hesabı X tarafından erişime kapatıldı.
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2025 yılı asgari ücreti hakkında geçtiğimiz akşam yapılan açıklama ile mevcut rakamın yüzde 30 arttırılarak 22 bin 104 TL olarak belirlendiği açıklandı.
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Bakan Vedat Işıkhan’ın canlı yayında yaptığı açıklamanın ardından belirlenen rakımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabından paylaştı.
Erdoğan’ın paylaşımının altına cevap yazan kullanıcılardan biri olan Kadir İpek, sabah saatlerinde ifade vermesi için emniyete alındı. Gözaltında ifadesi alınan Kadir İpek, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kadir İpek’in serbest kalmasına başsavcılık itiraz etti, İpek yeniden gözaltına alındı. İpek, yapılan işlemlerin ardından bu kez tutuklandı.
Öte yandan paylaşımları nedeniyle Kadir İpek’in X hesabı erişime engellendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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