Asgari Ücretin Açıklanmasından Sonra Cumhurbaşkanı’na Mesaj Atan Kadir İpek Gözaltına Alındı
Asgari Ücretin Açıklanmasından Sonra Cumhurbaşkanı’na Mesaj Atan Kadir İpek Gözaltına Alındı
Daha önce sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı küfürlü yorum sebebiyle gözaltına alınan kullanıcı Kadir İpek, dün de 2025 asgari ücret rakamının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a X hesabından yazdığı mesaj sebebiyle gözaltına alındı.
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2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıklandı.
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Bakan Vedat Işıkhan’ın canlı yayında yaptığı açıklamanın ardından belirlenen rakımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabından paylaştı.
Erdoğan’ın paylaşımının altına cevap yazan kullanıcılardan biri olan Kadir İpek, sabah saatlerinde ifade vermesi için emniyete alındı.
Kadir İpek isimli kullanıcı, daha önce de Rusya Devlet Başkanı Putin’e küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, yurt dışı yasağı ile serbest kalmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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