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Asgari Ücret Belli Oldu, Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da: Asgari Ücrete ‘Cumhurbaşkanı Zammı’ Gelebilir mi?

Asgari Ücret Belli Oldu, Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da: Asgari Ücrete ‘Cumhurbaşkanı Zammı’ Gelebilir mi?

Asgari Ücret
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.12.2024 - 09:45 Son Güncelleme: 25.12.2024 - 10:09

Türkiye’de milyonlarca insanın merakla beklediği 2025 Asgari Ücreti belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artış çoğu kişi tarafından yeterli bulunmazken sürpriz de bir iddia gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün katılacağı AK Parti grup toplantısında asgari ücret hakkında açıklamalarda bulunacağı ve belirlenen 22.104 TL’nin üzerine ‘Cumhurbaşkanı Zammı’ ekleyebileceği iddia edildi. 

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam birçok kişi tarafından yetersiz bulunup eleştirilirken gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam birçok kişi tarafından yetersiz bulunup eleştirilirken gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam kararının açıklanmasından dakikalar sonra sosyal medya hesabından 'hayırlı olsun' mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam kararının açıklanmasından dakikalar sonra sosyal medya hesabından 'hayırlı olsun' mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca kişi şimdi gözünü bugün yapılacak olan AK Parti Grup Toplantısı'na çevirmiş durumda.

Milyonlarca kişi şimdi gözünü bugün yapılacak olan AK Parti Grup Toplantısı'na çevirmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün saat 12:00’de başlayacak toplantıda asgari ücret hakkında açıklamalarda bulunacağı, belirlenen rakamın üzerine de ‘Cumhurbaşkanı Zammı’ koyabileceğini iddia edildi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün saat 12:00’de başlayacak toplantıda asgari ücret hakkında açıklamalarda bulunacağı, belirlenen rakamın üzerine de ‘Cumhurbaşkanı Zammı’ koyabileceğini iddia edildi..

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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