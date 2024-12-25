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Asgari Ücret Sonrası Bakanlık’tan Fahiş Fiyat Uyarısı Geldi: "İşçilik Maliyeti Artışı Bahanesiyle..."

Asgari Ücret Sonrası Bakanlık’tan Fahiş Fiyat Uyarısı Geldi: "İşçilik Maliyeti Artışı Bahanesiyle..."

Asgari Ücret
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.12.2024 - 09:21

Asgari ücretin belli olmasının ardından piyasadaki ürünlerin satış fiyatlarının ‘dengesiz’ artışlarının önüne geçmek isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Asgari ücret kararının açıklanmasının ardından resmi açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, “Asgari ücretin belirlenmesinin ardından, işçilik maliyeti artışı bahanesiyle temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmeleri Ticaret Bakanlığımız ile yakın işbirliği içinde takip edeceğiz” denildi. 

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belli olmasının ardından fahiş fiyat uyarısı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belli olmasının ardından fahiş fiyat uyarısı yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından, işçilik maliyeti artışı bahanesiyle, başta tarımsal girdi fiyatları olmak üzere, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmeleri Ticaret Bakanlığımız ile yakın işbirliği içinde takip edeceğiz.

Fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu süreçte, Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde, piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerimizin haklarını korumak için gerekli tüm denetimleri gerçekleştirecek ve fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacağız.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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