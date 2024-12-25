Asgari Ücret Tartışması Sürerken Yılbaşı Öncesinde Alkollü İçeceklerin ÖTV Tutarına Zam Geldi
Asgari Ücret Tartışması Sürerken Yılbaşı Öncesinde Alkollü İçeceklerin ÖTV Tutarına Zam Geldi
Türkiye’de yeni belirlenen asgari ücretin yakınları devam ederken Resmi Gazete’de yayımlanan kararla alkollü içeceklerin ÖTV tutarlarına da zam geldi. Yüksek alkollü ve damıtılmış içkilerin maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı 1,269 TL'den 1,428 TL'ye yükseltildi.
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içeceklerde maktu ÖTV tutarları artırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Karara göre, 4760 sayılı ÖTV Kanununun 12. maddesinin 3 numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları yeniden düzenlendi.
Karara göre bazı alkollü içeceklerden alınan maktu ÖTV tutarlarına zam yapıldı.
Alkol oranı yüzde 22 ve fazla olan içkilerde özel tüketim vergisi maktu vergisi 1, 428'ye yükseltildi. Bu miktar 3 Temmuz 2024'ten beri 1.269,7257 olarak uygulanıyordu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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