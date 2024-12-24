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"Sınıfsaldır Mesela": Asgari Ücreti Beğenmeyen Şahan Gökbakar'dan 22.104 TL'ye Tepki Gecikmedi!

"Sınıfsaldır Mesela": Asgari Ücreti Beğenmeyen Şahan Gökbakar'dan 22.104 TL'ye Tepki Gecikmedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.12.2024 - 00:57

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2025 yılında uygulanacak asgari ücret 22 bin 104 lira olurken, yapılan yüzde 30’luk zam oranı tepki çekti. 

Enflasyonun altında kalan zam oranına sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken Şahan Gökbakar da meseleye dahil olmaya karar verdi. 

Gökbakar'ın attığı tweet, 'sınıfsaldır mesela' denilmesine sebep oldu.

Buyurun, ne demiş beraber görelim!

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Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2025 yılında uygulanacak asgari ücret geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2025 yılında uygulanacak asgari ücret geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Asgari ücret tespit komisyonunun 4'üncü ve son toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için asgari ücretin % 30 zamlanarak 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı.

Asgari ücret tespit komisyonunun 4'üncü ve son toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için asgari ücretin % 30 zamlanarak 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı.

Enflasyonun altında kalan yüzde 30'luk zam yeterli bulunmadı, sosyal medya adeta ayağa kalktı...

Enflasyonun altında kalan yüzde 30'luk zam yeterli bulunmadı, sosyal medya adeta ayağa kalktı...

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:.

Birkaç dakika önce meseleye Şahan Gökbakar da dahil olmaya karar verdi.

Birkaç dakika önce meseleye Şahan Gökbakar da dahil olmaya karar verdi.

Gökbakar, "Allah yardımcınız olsun" diyerek halka sabır diledi.

Gökbakar, "Allah yardımcınız olsun" diyerek halka sabır diledi.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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