Yeni Asgari Ücret Sonrası TÜRK-İŞ’ten İlk Açıklama: “6 Aylık Olsa Bile Kabul Edilemez”
Yeni Asgari Ücret Sonrası TÜRK-İŞ’ten İlk Açıklama: “6 Aylık Olsa Bile Kabul Edilemez”
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2025 yılında uygulanacak asgari ücret 22 bin 104 lira olurken, yapılan yüzde 30’luk zam oranı tepki çekti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu akşam yaptığı sürpriz toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ de karara tepki gösterdi. Açıklamada, rakamın 1 yıllık olduğu, 6 aylık olsa bile kabul edilemeyecek kadar az bir rakam olduğu yer aldı.
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Asgari ücrete enflasyonun altında zam yapılması herkesi şok ederken, tespit komisyonunda bulunan TÜRK-İŞ bu akşam gerçekleştirilen toplantıya tepki olarak katılmamıştı.
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TÜRK-İŞ’ten 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilk tepki geldi.
Yapılan açıklamada, “Bu rakamı kabul etmek mümkün değil. 1 yıllık belirlendi. 6 aylık belirlenmiş olsa bile kabul edilemez" denildi.
TÜRK-İŞ asgari ücretin 29 bin 583 TL olmasını teklif etmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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