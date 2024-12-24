Yeni Asgari Ücret Sonrası TÜRK-İŞ’ten İlk Açıklama: “6 Aylık Olsa Bile Kabul Edilemez”

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2025 yılında uygulanacak asgari ücret 22 bin 104 lira olurken, yapılan yüzde 30’luk zam oranı tepki çekti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu akşam yaptığı sürpriz toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ de karara tepki gösterdi. Açıklamada, rakamın 1 yıllık olduğu, 6 aylık olsa bile kabul edilemeyecek kadar az bir rakam olduğu yer aldı.