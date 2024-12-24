22 Bin 104 Lira Olan Asgari Ücrete Sosyal Medyadan Tepkiler
22 Bin 104 Lira Olan Asgari Ücrete Sosyal Medyadan Tepkiler
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete yapılacak zam belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi sendikalarının katılmadığı sürpriz bir toplantıyla karar verdi ve asgari ücret 17 bin 002 liradan 22 bin 104 liraya yükseldi. Yüzde 30 oranında zamlanan asgari ücret beklentileri karşılamazken, vatandaşlar yeni asgari ücrete sosyal medyada tepki gösterdi.
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2025 yılında uygulanacak asgari ücret enflasyonun altında olan yüzde 30 oranında zamlanarak 22 bin 104 lira oldu.
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Asgari ücreti belirleyen komisyonun bu akşam düzenlediği sürpriz toplantıyı işçi sendikaları protesto ederek katılmadı.
Beklentilerin altında kalan asgari ücrete sosyal medyada da tepki gösterildi 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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