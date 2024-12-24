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Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Asgari Ücret Belli Oldu

Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Asgari Ücret Belli Oldu

Asgari Ücret
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.12.2024 - 20:40 Son Güncelleme: 24.12.2024 - 20:47

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam saatlerinde sürpriz bir kararla 4’üncü toplantısını yaptı. Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı. Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam geldi. 

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Türkiye’de milyonlarca çalaşının merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti belli oldu.

Türkiye’de milyonlarca çalaşının merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti belli oldu.

Asgari ücret tespit komisyonunun bu akşam yaptığı sürpriz toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı.

Asgari ücret tespit komisyonunun bu akşam yaptığı sürpriz toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı.

17 bin 002 liradan 22 bin 104 liraya yükselen asgari ücrete yüzde 30 oranında zam gelmiş oldu.

17 bin 002 liradan 22 bin 104 liraya yükselen asgari ücrete yüzde 30 oranında zam gelmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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