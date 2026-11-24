Bu Ünlü Tabloların Ressamlarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?
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Sürekli karşımıza çıkan tabloları ve ressamlarını bazen çok iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Ancak konu eşleştirmeye geldiğinde isimleri tam çıkaramayabiliyoruz ya da hangi ressamın hangi tabloyu yaptığını ayırt edemeyebiliyoruz.
Sen de sanat tarihi bilgini test etmeye hazırsan, haydi sorulara geçelim! Testi çöz, seviyeni öğren!
1. Önce en kolaydan başlayalım. Bu tabloyu kim yaptı?
2. Gökyüzüne bir kez bakıp bunu görebilen ressam kimdi?
3. Şimdi biraz zorlaştıralım: Hangisi Barok ressam Johannes Vermeer'in eseri?
4. Sanat tarihinin en meşhur çığlıklarından biri olan bu tablonun ressamı kim?
5. Şimdi Picasso Müzesi'ndeki "Las Meninas" tablosunun ressamını seçer misin?
6. Hangisi ışık ve gölgeyi dramatik kullanımıyla ünlü Hollandalı ressam Rembrandt'a ait bir eser değil?
7. “İzlenim: Gün Doğumu” tablosunun ressamı bunlardan hangisi?
8. "Aziz Matta'nın Çağrılışı" ile tarihe geçen ve ışık-gölge kullanımıyla sinema tarihine bile yön veren ressam kim?
9. Peki altın kullanımıyla dikkat çeken "Adele Bloch-Bauer" tablosunun ressamı?
10. Akım bilgini de test edelim... Bunlardan hangisi empresyonizm ile ilişkilendirilen bir ressama ait değil?
11. Aşağıdaki eserlerden hangisi sürrealizmin öncüsü Salvador Dalí’ye ait?
12. Peki son olarak bu eserin ressamını da seçer misin?
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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