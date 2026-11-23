Televizyon karşısında elinde çayla uzanırken yarışmacıların heyecanına şaşırmak ve 'Bunu da mı bilemedin?' demek işin en kolay kısmı olsa gerek! Bir efsane olan yarışmanın meşhur ışıkları senin için yansaydı ve stüdyonun gerilim dolu müziği kulağında çınlasaydı sonuç ne olurdu?

Biz de bunu merak ettik ve Kim Milyoner Olmak İster testi hazırladık!

Not: Joker hakların yok, soruları dikkatlice cevapla!