Kim Milyoner Olmak İster Testi: Bakalım Kaç TL Kazanacaksın!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Televizyon karşısında elinde çayla uzanırken yarışmacıların heyecanına şaşırmak ve 'Bunu da mı bilemedin?' demek işin en kolay kısmı olsa gerek! Bir efsane olan yarışmanın meşhur ışıkları senin için yansaydı ve stüdyonun gerilim dolu müziği kulağında çınlasaydı sonuç ne olurdu?
Biz de bunu merak ettik ve Kim Milyoner Olmak İster testi hazırladık!
Not: Joker hakların yok, soruları dikkatlice cevapla!
1. 2.000 TL'lik soruyla başlıyoruz! Atasözüne göre "Sütten ağzı yanan" bir kişi aşağıdakilerden hangisini üfleyerek yer?
2. Birinci baraj sorusuna geldik, yani 5.000 TL'lik soruya! Dünyaca ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin hafızalara kazınan "Belleğin Azmi" adlı tablosunda eriyen nesne hangisidir?
3. Güzel! 7.500 TL'lik sorudayız: Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) serisinde Tek Yüzük'ü yok etmek için çıktıkları yolda Frodo Baggins'i yalnız bırakmayan sadık bahçıvanı ve en yakın dostu kimdir?
4. Bu sorunun değeri 10.000 TL: Coğrafi konumlarına bakıldığında, Türkiye'nin aşağıdaki komşularından hangisiyle olan kara sınırı diğerlerinden daha kısadır?
5. 20.000 TL'lik soru ile devam ediyoruz: Periyodik tabloda "Au" sembolüyle gösterilen ve adını Latincedeki "ışıldayan şafak" (aurum) kelimesinden alan element hangisidir?
6. Harika! 30.000 TL'lik soru: Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" adlı romanın yazarı kimdir?
7. İkinci baraj sorusu 50.000 TL değerinde! 1998 yılında kurulan arama motorunun sahibi olan şirket, şirketin adını "1 rakamının yanına 100 sıfır konulmasıyla oluşan sayı" anlamına gelen hangi matematiksel terimden türetmişti?
8. 100.000 TL'lik soruya geçtin! Bir elma ağacında 15 elma var. Ağacın sadece bir dalında 5 elma bulunuyor. Kuvvetli bir rüzgâr çıkıyor ve o daldaki elmaların 1 tanesi hariç hepsi yere düşüyor. Bu durumda ağaçta toplam kaç elma kalmıştır?
9. Helal olsun diyoruz ve 200.000 TL'lik soruya geçiyoruz: İsviçre'de "hayvanların sosyal hakları" kapsamında yürürlükte olan yasalara göre, aşağıdaki hayvanlardan hangisini evde "tek başına" (eşsiz veya arkadaşsız) beslemek hayvan refahına aykırı olduğu gerekçesiyle yasaktır?
10. Diğer baraj sorusu: Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlük'te "çok zayıf kimse" anlamında kullanılan ve sözlükte gerçekten yer alan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Ödül 300.000 TL!
11. Şahanesin! 500.000 TL'lik soru: Standart bir iskambil destesinde yer alan dört "Papaz" (King) kartından hangisinin bıyığı yoktur?
12. Bu soru 1.000.000 TL değerinde: 1969 yılında Apollo 11 ile Ay'a giden Buzz Aldrin ve Neil Armstrong, dönüşte hangi resmi prosedürü yerine getirmek zorunda kalmıştır?
13. Bu kadarını beklemiyorduk! Bu sorunun değeri 2.000.000 TL değerinde: Dünyaca ünlü "Time" dergisi, 1938 yılından yaklaşık 50 yıl sonra, 1982 yılında ilk kez "Yılın İnsanı" (Yılın Kişisi) unvanını bir "insan" yerine aşağıdakilerden hangisine vermiştir?
14. Final sorusunu görmek için 4.000.000 TL'lik soruyu cevaplaman lazım: Apollo 14 astronotu Alan Shepard'ın 1971 yılında Ay yüzeyinde tek elle oynadığı spor hangisidir?
15. 10 milyon TL'lik final sorusundayız: Mikrodalga fırının mucidi olan Amerikalı mühendis Percy Spencer, 1945 yılında radar dalgaları üzerinde çalışırken masadaki hangi yiyeceğin eridiğini fark ederek mikrodalga fırını icat etmiştir?
Maalesef ilk barajı geçemeden elendin... Kazancın 0 TL.
Elendin ama 1.baraj ödülü senin: Kazancın 5.000 TL!
2.baraj ödülünü kaptın: Kazancın 50.000 TL!
Milyonluk sorularda elendin ama 3.baraj ödülü senin: Kazancın 300.000 TL!
Tebrikler! 10.000.000 TL'lik büyük ödülün sahibi oldun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın