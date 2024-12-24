AK Partili İsimlerden Yeni Asgari Ücrete Tepki: "İşverenin Dediği Olmuş"
AK Partili İsimlerden Yeni Asgari Ücrete Tepki: "İşverenin Dediği Olmuş"
Milyonlarca vatandaşın beklediği 2025 yılı asgari ücreti belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürpriz toplantı sonrasında kameraların karşısına geçerek asgarin ücretin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı. Asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranında zam enflasyonun altında kalırken, AK Partili isimler de karara tepki gösterdi.
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2025 yılında uygulanacak asgari ücret 17 bin 2 lirada 22 bin 104 liraya yükseldi.
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Asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki zam enflasyonun altında kalırken, yeni asgari ücrete tepkiler de gecikmedi.
AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, yeni asgari ücretin toplumda tepki çekeceğini söyleyerek; “İşverenin dediği olmuş. Asgari böyleyse emekli ne yapacak?” dedi.
Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar ise “Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı. AK Parti’nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi.” ifadelerini kullandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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