AK Parti Seçmenleri de Memnun Olmadı: Asgari Ücretin 22 Bin 104 TL Olmasına Gelen Tepkiler Dinmiyor
AK Parti Seçmenleri de Memnun Olmadı: Asgari Ücretin 22 Bin 104 TL Olmasına Gelen Tepkiler Dinmiyor
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2025 yılı için kararlaştıran asgari ücretin 22 bin 104 lira olması birçok kişide tepkiye sebep oldu. Sosyal medyada yorumlar doldu taştı.
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Fakat kullanıcılardan tepkiler dinmiyor. Gelin, o tepkilere hep birlikte göz atalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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