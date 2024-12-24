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AK Parti Seçmenleri de Memnun Olmadı: Asgari Ücretin 22 Bin 104 TL Olmasına Gelen Tepkiler Dinmiyor

AK Parti Seçmenleri de Memnun Olmadı: Asgari Ücretin 22 Bin 104 TL Olmasına Gelen Tepkiler Dinmiyor

Asgari Ücret
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.12.2024 - 23:48

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Yüzde 30’luk zam oranı hem vatandaşlar hem de siyasi çevrelerde şaşkınlık yaratırken, AK Parti seçmenlerinden de eleştiriler geldi. Asgari ücrete yönelik tepkiler ise giderek büyüyor.

İşte detaylar...

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2025 yılı için kararlaştıran asgari ücretin 22 bin 104 lira olması birçok kişide tepkiye sebep oldu. Sosyal medyada yorumlar doldu taştı.

2025 yılı için kararlaştıran asgari ücretin 22 bin 104 lira olması birçok kişide tepkiye sebep oldu. Sosyal medyada yorumlar doldu taştı.

İlk tepkilere burada yer vermiştik.

Fakat kullanıcılardan tepkiler dinmiyor. Gelin, o tepkilere hep birlikte göz atalım...

Fakat kullanıcılardan tepkiler dinmiyor. Gelin, o tepkilere hep birlikte göz atalım...
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Siz neler düşünüyorsunuz yeni asgari ücret hakkında?

Siz neler düşünüyorsunuz yeni asgari ücret hakkında?
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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