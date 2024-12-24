El Ayak Titreten Birbirinden Kötü Durumları Anlatarak Dramı İliklerimizde Hissettiren Kullanıcılar

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Böyle bir his tarif edin' diyerek bir video paylaştı. Video, hepimizin hayatında bir şekilde yaşadığı ama tarif etmekte zorlandığı o hisleri yeniden hatırlattı. Diğer kullanıcılar da bu çağrıya kayıtsız kalamadı ve birbirinden ilginç hikayeleriyle alıntılar kısmını doldurdu. Gelin, kim neler anlatmış beraber bakalım...