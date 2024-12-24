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El Ayak Titreten Birbirinden Kötü Durumları Anlatarak Dramı İliklerimizde Hissettiren Kullanıcılar

El Ayak Titreten Birbirinden Kötü Durumları Anlatarak Dramı İliklerimizde Hissettiren Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.12.2024 - 20:42

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Böyle bir his tarif edin' diyerek bir video paylaştı. Video, hepimizin hayatında bir şekilde yaşadığı ama tarif etmekte zorlandığı o hisleri yeniden hatırlattı. Diğer kullanıcılar da bu çağrıya kayıtsız kalamadı ve birbirinden ilginç hikayeleriyle alıntılar kısmını doldurdu. Gelin, kim neler anlatmış beraber bakalım...

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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, "Böyle bir his tarif edin" diyerek bu videoyu paylaştı.

Kullanıcılardan dram dolu cevaplar geldi. Gelin, kim neler demiş, hangi hisleri söylemiş beraber bakalım👇

Kullanıcılardan dram dolu cevaplar geldi. Gelin, kim neler demiş, hangi hisleri söylemiş beraber bakalım👇
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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