Ünlü Astrolog 24 Aralık Tarihine Dikkat Çekti: "Yeniden Başlamak Her Zaman Mümkün"
Ünlü Astrolog 24 Aralık Tarihine Dikkat Çekti: "Yeniden Başlamak Her Zaman Mümkün"
Astrolog Elif Bozkurter, yazıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son paylaşımında 24 Aralık tarihine vurgu yapan Bozkurter, 'Bugün günlerden Sothis Akhet: Sirius’un Uyanışı ve İlahi Rehberlik' diyerek, “Yeniden başlamak her zaman mümkün” mesajını verdi. Peki, 24 Aralık hepimiz için bir dönüm noktası mı olacak? İşte detaylar...
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Artık 2024 yılının son demlerindeyiz. Bu yıl birçoğumuz için hem güzel olaylara hem de büyük travmalara sahne oldu.
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Paylaşımlarıyla adını sık sık duyduğumuz Elif Bozkurter de 24 Aralık için bazı uyarılarda bulundu.
"Bugün günlerden Sothis Akhet: Sirius’un Uyanışı ve İlahi Rehberlik" diyerek sözlerine başlayan Bozkurter, "24 Aralık, Sirius’un parlayan ışıklarıyla evrene bir mesaj gönderir" dedi.
"'Yeniden başlamak her zaman mümkün.' Eski Mısır’da bu tarih, ilahi rehberliğin ve yenilenmenin simgesiydi; Sirius, hem gökyüzünün hem de ruhun ışığını taşıyan bir yol göstericiydi."
"Bu özel günde, hayatınıza bolluk, sevgi ve yeni başlangıçlar çağırmak için evrenle dans edin. Gökyüzünün en parlak yıldızı, size şu fısıldar: 'Sonsuz döngülerde her zaman bir umut ışığı vardır.'"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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