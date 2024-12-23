Birbirinden İlginç Skandallara İmza Atarak 2024 Yılında Akıllarımıza Kazınan Hollywood Yıldızları

Bu yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Wicked, bir hayran tarafından yapılan poster nedeniyle büyük bir tartışma yarattı.

Ekim ayında Universal, Cynthia’nın Elphaba ve Ariana’nın Glinda’yı canlandırdığı Wicked filminin orijinal posterini yayınladı. Poster, Broadway müzikalinin klasik tasarımına gönderme yapıyordu ancak bazı farklılıklarla.

Film versiyonunda, Cynthia’nın Elphaba’sı kameraya bakarken, Grande’nin Glinda’sı kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Ancak müzikalin orijinal posterinde Elphaba’nın şapkasının gözlerini kapattığı bir tasarım kullanılmıştı.

Bir hayran, bu tasarımdan ilham alarak Universal’in posterine birkaç yaratıcı dokunuş ekledi. Elphaba’nın gözlerini şapkasıyla kapattı, parlak kırmızı dudaklar ekledi ve ona hafif bir gülümseme verdi.

Bu fan çalışması Cynthia’nın dikkatini çekince, oyuncu oldukça sert tepki gösterdi. Posteri “gördüğüm en vahşi ve aşağılayıcı şey” olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bu komik değil, sevimli değil. Beni ve emeğimizi küçük düşürüyor. Orijinal poster bir İLLÜSTRASYON. Ben ise kameraya bakmayı seçmiş, gerçek bir insanım. Gözlerimizle kelimeler olmadan iletişim kuruyoruz. Gözlerimi gizlemek beni yok saymaktır ve bu çok incitici.”