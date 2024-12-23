Birbirinden İlginç Skandallara İmza Atarak 2024 Yılında Akıllarımıza Kazınan Hollywood Yıldızları
Birbirinden İlginç Skandallara İmza Atarak 2024 Yılında Akıllarımıza Kazınan Hollywood Yıldızları
Kaynak: https://www.boredpanda.com/20-celebri...
2024 yılı, Hollywood’un yıldızları için tam anlamıyla 'olaylı' geçti desek abartmayız. Skandallarla gündemden düşmeyen, kameraların ve sosyal medyanın odak noktası olan isimler, bu yıl bir kez daha adlarından söz ettirmeyi başardılar. Kimileri sıradışı açıklamalarıyla, kimileri ise pek de hoş karşılanmayan davranışlarıyla tartışma yarattı. Her biri, yıl boyunca dikkat çeken birer 'yıldız' olmayı başardı, ama bu kez parladıkları ışık biraz daha farklıydı. Peki, 2024'te akıllarda kalan o büyük skandallara imza atan Hollywood yıldızları kimlerdi? Gelin, birlikte göz atalım!
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1. Diddy
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2. Cynthia Erivo
3. J.K. Rowling
4. Ariana Grande
5. MrBeast
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6. Hugh Jackman
7. Kylie Jenner
8. Alyssa Milano
9. Ellen DeGeneres
10. Sabrina Carpenter
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11. Jenna Ortega
12. Blake Lively
13. Billy Ray Cyrus
14. Katy Perry
15. Kelly Rowland
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16. Kanye West
17. Drake ve Kendrick Lamar
18. Bianca Censori
19. Serena Williams
20. Jennifer Lopez ve Ben Affleck
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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