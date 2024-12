Birbirinden İlginç Skandallara İmza Atarak 2024 Yılında Akıllarımıza Kazınan Hollywood Yıldızları

Blake Lively, 2024'te It Ends With Us filmini tanıtırken büyük tepki topladı. Film, aile içi şiddet gibi ciddi bir konuyu ele alırken, Blake'in 'Çiçekli kıyafetler giyin, kız arkadaşlarınızla gelin' şeklindeki önerisi, bu ciddi meseleyi küçümsemek olarak algılandı.