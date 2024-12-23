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Birbirinden İlginç Skandallara İmza Atarak 2024 Yılında Akıllarımıza Kazınan Hollywood Yıldızları

Birbirinden İlginç Skandallara İmza Atarak 2024 Yılında Akıllarımıza Kazınan Hollywood Yıldızları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 17:22

2024 yılı, Hollywood’un yıldızları için tam anlamıyla 'olaylı' geçti desek abartmayız. Skandallarla gündemden düşmeyen, kameraların ve sosyal medyanın odak noktası olan isimler, bu yıl bir kez daha adlarından söz ettirmeyi başardılar. Kimileri sıradışı açıklamalarıyla, kimileri ise pek de hoş karşılanmayan davranışlarıyla tartışma yarattı. Her biri, yıl boyunca dikkat çeken birer 'yıldız' olmayı başardı, ama bu kez parladıkları ışık biraz daha farklıydı. Peki, 2024'te akıllarda kalan o büyük skandallara imza atan Hollywood yıldızları kimlerdi? Gelin, birlikte göz atalım!

Kaynak: https://www.boredpanda.com/20-celebri...
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1. Diddy

1. Diddy

2024 yılının en büyük skandallarından biri, Sean “Diddy” Combs'un adıyla gündeme damga vurdu. Skandal, eski sevgilisi Cassie Ventura’ya şiddet uyguladığı bir videonun internete düşmesiyle başladı.  

2016 yılına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Diddy'nin Cassie’ye Los Angeles’taki bir otelin koridorunda fiziksel şiddet uyguladığı, onu sürüklediği anlar yer alıyordu.  

Diddy, kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Bu video tamamen kabul edilemez. O zamanki davranışlarımdan dolayı kendimden iğreniyorum. Hiçbir bahanem yok,” diyerek özür diledi.  

Ancak bu olay, daha büyük suçlamaların başlangıcı oldu. Eylül ayında Diddy, New York’ta insan kaçakçılığı, zorla cinsel ilişki ve şiddet içeren bir suç ağını yönetmekle suçlanarak tutuklandı. İddialara göre, kurbanlar tehdit ve şiddet yoluyla kontrol altına alınıyor ve istemedikleri eylemlere zorlanıyordu.  

Diddy’nin kefalet talepleri reddedildi ve davası 2025’te başlayacak. Bu süreçte, 120 kişi daha Diddy’ye yönelik iddialarda bulundu. Ünlü avukat Tony Buzbee, hem kadın hem erkek mağdurları temsil edeceğini ve bu olayların korkunç bir travma yarattığını belirtti.

2. Cynthia Erivo

2. Cynthia Erivo

Bu yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Wicked, bir hayran tarafından yapılan poster nedeniyle büyük bir tartışma yarattı.  

Ekim ayında Universal, Cynthia’nın Elphaba ve Ariana’nın Glinda’yı canlandırdığı Wicked filminin orijinal posterini yayınladı. Poster, Broadway müzikalinin klasik tasarımına gönderme yapıyordu ancak bazı farklılıklarla.  

Film versiyonunda, Cynthia’nın Elphaba’sı kameraya bakarken, Grande’nin Glinda’sı kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Ancak müzikalin orijinal posterinde Elphaba’nın şapkasının gözlerini kapattığı bir tasarım kullanılmıştı.  

Bir hayran, bu tasarımdan ilham alarak Universal’in posterine birkaç yaratıcı dokunuş ekledi. Elphaba’nın gözlerini şapkasıyla kapattı, parlak kırmızı dudaklar ekledi ve ona hafif bir gülümseme verdi.  

Bu fan çalışması Cynthia’nın dikkatini çekince, oyuncu oldukça sert tepki gösterdi. Posteri “gördüğüm en vahşi ve aşağılayıcı şey” olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:  

“Bu komik değil, sevimli değil. Beni ve emeğimizi küçük düşürüyor. Orijinal poster bir İLLÜSTRASYON. Ben ise kameraya bakmayı seçmiş, gerçek bir insanım. Gözlerimizle kelimeler olmadan iletişim kuruyoruz. Gözlerimi gizlemek beni yok saymaktır ve bu çok incitici.”

3. J.K. Rowling

3. J.K. Rowling

2024 yılında J.K. Rowling, Harry Potter yıldızları Daniel Radcliffe ve Emma Watson’la olan gerilimi yeniden alevlendirdi. İkili, trans bireyleri destekleyen açıklamalarda bulunurken Rowling, onların bu duruşunu bağışlamayacağını ima etti.

4. Ariana Grande

4. Ariana Grande

2024’te Ariana Grande, aksanı ve yeni haliyle hayranların diline düştü. Oscar’da Wicked’den Cynthia Erivo’yla sahnedeyken aksanı “transatlantik” bulundu. Eski bir röportajı tekrar gündeme gelince, “Bu kız bambaşka biri olmuş,” diye yorumlar yapıldı.  

Penn Badgley’nin podcast’inde konuşurken bir anda ses tonunu değiştirince merak konusu oldu.

Zayıflığı da dikkat çekerken biri, “Ariana çok zayıf görünüyor,” derken, bir başkası, “Hiç sağlıklı değil” dedi.

5. MrBeast

5. MrBeast

2024’te MrBeast, yani Jimmy Donaldson, bir dizi skandalla gündeme geldi.  

Temmuz ayında, MrBeast kanalının tanınan isimlerinden Ava Kris Tyson, reşit olmayanlarla uygunsuz iletişim iddialarıyla suçlandı. Bu durum Ava’nın kanaldan ayrılmasına ve MrBeast’in bağımsız bir soruşturma başlatmasına neden oldu. Soruşturma, iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu ve yasa dışı bir faaliyete dair kanıt bulunamadığını açıkladı.  

Ekim ayında YouTuber Rosanna Pansino, Ava ve MrBeast hakkında FBI’a şikayette bulunarak şirketin iç yazışmalarında uygunsuz mesajlar olduğunu iddia etti.  

Eski videoları da MrBeast’in tepkilere maruz kalmasına neden oldu. 2017’den bir klipte, bir takipçinin “Siyahileri para karşılığı satmak” hakkındaki yorumuna, “Muhtemelen en fazla 300 öderdim,” diyerek ırkçı bir söylemde bulundu.  

Aynı yıl, bir podcast yayını sırasında henüz 14 yaşında olan rapçi Bhad Bhabie için uygunsuz ifadeler kullandığı ve “onunla birlikte olabileceğini” ima ettiği bir klip de tepki topladı.

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6. Hugh Jackman

6. Hugh Jackman

Avustralyalı yıldız Hugh Jackman, bu yıl Broadway'deki rol arkadaşı Sutton Foster ile yaşadığı aşk söylentileri nedeniyle 'aldatan erkek' olarak damgalandı.

7. Kylie Jenner

7. Kylie Jenner

Kylie Jenner, bu yıl Avustralyalı tasarımcı Jessica Johansen-Bell tarafından moda hırsızlığıyla suçlandı. Johansen, kendi butik markası Johansen'in sahibi olarak, Kylie's Khy koleksiyonunun kendi tasarımlarını kopyaladığını iddia etti.  

Jessica, 1 Mart 2024'te TikTok’a video paylaşarak, Kylie’nin üç ya da dört yıl önce piyasaya sürdüğü elbiselerini çaldığını öne sürdü.  

Tasarımcı, Khy’nin yeni koleksiyonu ile kendi imza parçaları arasındaki dikkat çekici benzerliklere dikkat çekti.  

Khy ekibiyle iletişime geçen Jessica, gelen yanıtta tasarımların 'sıkı çalışma ve yenilik' sonucu ortaya çıktığı belirtildi.  

Kylie ve Khy’ye yönelik tepkiler hızla yayıldı. Hayranlar ve influencer’lar Jessica’yı savunarak tasarımların 'tamamen aynı' olduğunu ve Kylie’yi hırsızlıkla suçladı.

8. Alyssa Milano

8. Alyssa Milano

Alyssa Milano, 2024’ün başında, 12 yaşındaki oğlu Milo Thomas’ın beyzbol takımının gezi masrafları için GoFundMe kampanyası başlatınca kamuoyunun eleştirilerine maruz kaldı.  

Eleştirmenler, Milano’nun tahmini 10 milyon dolarlık net serveti varken bağış toplamanın gerekliliğini sorguladı.  

Alyssa, kişisel olarak büyük katkılarda bulunduğunu, tüm takımın üniformalarını finanse ettiğini belirterek savunma yaptı.  

Tartışma, Milano'nun Super Bowl’a Milo ile katılmasıyla daha da büyüdü. Bazı gözlemciler, pahalı bir etkinliğe katılırken gençlerin spor gezisi için bağış toplamanın ironik olduğunu vurguladı.

9. Ellen DeGeneres

9. Ellen DeGeneres

Eski talk show sunucusu, uzun süredir eşi olan Portia de Rossi ile birlikte Birleşik Krallık’ın kırsalına taşındı. Bu karar, büyük ölçüde Donald Trump’ın son başkanlık seçimini kazanmasının etkisiyle alındı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, çiftin Kaliforniya’daki evlerini satıp, Cotswolds, Birleşik Krallık’ta yeni bir yer arama kararını sevinçle karşıladı.

10. Sabrina Carpenter

10. Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter’ın 2024 'Short n' Sweet' turu, enerjik performansları kadar sahnedeki cesur anlarla da dikkat çekti.

Sözü geçen anlardan birinde, Carpenter, lüks görünümlü bir yatakta 'Bed Chem' şarkısını seslendirirken sahnede 'cinselliği çağrıştıran' bir hareket yaptı. Şarkıyı bitirirken bir perde indi ve şarkıcı, bağıran hayranlarının önünde cinsel bir hareket sergiledi.

Bazı izleyiciler bu hareketi övdü ancak diğerleri memnun kalmadı ve düşüncelerini internette paylaşarak linçledi.

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11. Jenna Ortega

11. Jenna Ortega

Jenna Ortega ve Martin Freeman’ın başrolünü paylaştığı Miller's Girl filmi, yaş farkı ve tartışmalı ilişkisiyle dikkat çekti. Jenna, 18 yaşındaki bir öğrenciyi, Martin ise öğrencisinin öğretmeni rolündeydi. Filmdeki romantizm, izleyicilerde rahatsızlık yarattı. Ortega, filmin amacının izleyiciyi rahatlatmak olmadığını ve sanatın her zaman mutlu olmayabileceğini belirtti. Freeman ise filmi olgun ve nüanslı olarak tanımlayarak, eleştirilerin filmle ilgili değil, sanatın doğasıyla ilgili olduğunu savundu.

12. Blake Lively

12. Blake Lively

Blake Lively, 2024'te It Ends With Us filmini tanıtırken büyük tepki topladı. Film, aile içi şiddet gibi ciddi bir konuyu ele alırken, Blake'in 'Çiçekli kıyafetler giyin, kız arkadaşlarınızla gelin' şeklindeki önerisi, bu ciddi meseleyi küçümsemek olarak algılandı.

13. Billy Ray Cyrus

13. Billy Ray Cyrus

Billy Ray Cyrus ve eşi Firerose’un sekiz ay süren evliliği, 2024 yılında dolandırıcılık ve kötü muamele iddialarıyla sona erdi. Ünlü country şarkıcısı, mayıs ayında boşanma başvurusu yaparak, anlaşmazlıklar ve uygunsuz evlilik davranışlarını gerekçe gösterdi. Ayrıca, Firerose’u “dolandırıcılık”la suçlayarak boşanmak istediğini ve eğer baştan bu durumu bilse, evlenmeyeceğini belirtti.

14. Katy Perry

14. Katy Perry

Katy Perry'nin 2024 albümü 143, pop dünyasında büyük bir geri dönüş olarak bekleniyordu ama ne yazık ki tam tersi oldu. Hem hayranlar hem de eleştirmenler albümü büyük hayal kırıklığı olarak gördü. Albüm, Metacritic'te son 13 yılın en kötü puanını alarak sadece 35 puanla kaldı.

Şarkılar pek beğenilmedi, bir de Katy'nin tartışmalı prodüktör Dr. Luke'la çalışması büyük tepki topladı. Dr. Luke, şarkıcı Kesha'nın kendisine cinsel saldırı ve duygusal istismar suçlamasında bulunmuştu ama dava sonradan düşmüştü.

15. Kelly Rowland

15. Kelly Rowland

2024 Cannes Film Festivali'nde bir güvenlik görevlisi, kırmızı halıda ünlülerle yaşadığı tartışmalarla dikkat çekti. Kelly Rowland, güvenlik görevlisine 'benden uzak dur' dediğini doğruladı ve olayın ırkçı bir tavırla ilgili olduğunu belirtti. Kelly, diğer kadınların aynı şekilde uyarılmadığını söyledi ve sınırlarını koruduğunu vurguladı.

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16. Kanye West

16. Kanye West

Kanye West'in eski asistanı Lauren Pisciotta, rapçiyi Yeezy ofisini uygunsuz bir şekilde kullanmakla suçlayarak dava açtı. Lauren, Kanye'nin eşi Bianca Censori'nin de bu duruma dahil olduğunu iddia etti. Pisciotta, ofiste uygunsuz bir alanın olduğunu ve işten ayrıldıktan sonra bir etkinlikte Kanye'nin ona fiziksel olarak yaklaşarak rahatsız edici bir davranışta bulunduğunu söyledi. Bianca ise bu durum karşısında tepkisiz kalmış.

17. Drake ve Kendrick Lamar

17. Drake ve Kendrick Lamar

2024'te Drake ve Kendrick Lamar arasında büyük bir çekişme yaşandı. İki rap devi geçmişte de gergin anlar yaşamış olsa da, bu yılki anlaşmazlıkları doruk noktasına ulaştı. Drake ve J. Cole'un 'First Person Shooter' şarkısında iş birliği yapmalarının ardından, J. Cole, şarkıda 'Büyük Üçlü'yü (Drake, Kendrick ve kendisi) övgüyle bahsetti. Kendrick bu durumu kabul etmedi ve Mart 2024'te Future ve Metro Boomin'in 'Like That' şarkısında J. Cole ve Drake'e karşı sert bir dille saldırdı. 

Bu çekişmeli diss şarkıları, şifreli mesajlar ve pasif-agresif yorumlarla devam etti. Çekişme, müzikseverleri derinden etkilerken, temmuzda Rick Ross ve ekibinin, iki rapçinin arasındaki bu gerginlik nedeniyle saldırıya uğradığı düşünülüyor.

18. Bianca Censori

18. Bianca Censori

2024’ün 'Moda İkonu' desek, akla gelen ilk isim kesinlikle Bianca Censori olur herhalde. Kanye 'Ye' West’in eşi, cesur giyim tarzıyla sürekli dikkat çekti ve ona 'Un-Censori' lakabı takıldı. En dikkat çeken anı, Paris Moda Haftası’nda üstünü sadece askılarla kapatarak şov yapmasıydı. 

Temmuz ayında ise Chateau Marmont’ta pantolonsuz bir şekilde öğle yemeği yiyerek herkesin dikkatini üzerine çekti. Aynı ay, Ye ile akşam yemeği sonrası Los Angeles sokaklarında cesur bir tişörtle yürüdü. Ayrıca Mayıs ayında Floransa’da göğsünü sadece bir yastıkla örtmeyi tercih etti.

19. Serena Williams

19. Serena Williams

Serena Williams, 2024 Olimpiyatları için Paris'teyken, Peninsula Paris otelinin terasına girmesi reddedildi ve bu durumu sosyal medyada paylaştı. '@peninsulaparis, boş restoranda yemek yemek için çocuklarımla bile reddedildim,' diyerek tepki gösterdi. Olayın ardından internet kullanıcıları, böyle bir hatanın nasıl olabileceğini sorguladı.

20. Jennifer Lopez ve Ben Affleck

20. Jennifer Lopez ve Ben Affleck

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2024’te bir kez daha ayrılarak Bennifer hikayesinin sonlarına yaklaştılar. Ağustos 2024’te Jennifer, dördüncü eşi Ben'den boşanmak için başvurdu ve ayrılma tarihlerini 26 Nisan 2024 olarak belirtti. Hollywood’un en çok konuşulan aşk hikayelerinden biri olan bu ilişki, 2000’li yılların başında Gigli filminde tanışmalarıyla başlamıştı. 2002'de çift olarak resmi olarak birlikte olmaya başlamış ve nişanlanmışlardı. Ancak 2003’teki düğünlerini üç gün kala ertelemiş ve 2004’te ayrılmışlardı. Ağustos ayında People’a konuşan bir kaynak, Jennifer’ın artık beklemekten vazgeçtiğini ve çocuklarının her zaman birinci önceliği olduğunu söyledi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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