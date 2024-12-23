onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: "Asgari Ücreti Perşembe veya Cuma Günü Belli Olacak"

Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: "Asgari Ücreti Perşembe veya Cuma Günü Belli Olacak"

Asgari Ücret
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.12.2024 - 20:35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merakla beklenen 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin ne zaman belli olacağını açıkladı. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Bakan Işıkhan, yeni asgari ücretin bu hafta perşembe veya cuma günü belli olacağını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücretin bugün düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı iddia ediliyordu.

Türkiye’de milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücretin bugün düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı iddia ediliyordu.

Ancak toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusuna değinmedi.

Ancak toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusuna değinmedi.

Kabine toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yeni asgari ücretin perşembe veya cuma günü belli olacağını söyledi.

Kabine toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yeni asgari ücretin perşembe veya cuma günü belli olacağını söyledi.

Asgari ücret komisyonunun yaptığı ilk üç toplantıda rakam konuşulmadığı ortaya çıkmıştı.

Asgari ücret komisyonunun yaptığı ilk üç toplantıda rakam konuşulmadığı ortaya çıkmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın