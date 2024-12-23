Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: "Asgari Ücreti Perşembe veya Cuma Günü Belli Olacak"
Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: "Asgari Ücreti Perşembe veya Cuma Günü Belli Olacak"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merakla beklenen 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin ne zaman belli olacağını açıkladı. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Bakan Işıkhan, yeni asgari ücretin bu hafta perşembe veya cuma günü belli olacağını söyledi.
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Türkiye’de milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücretin bugün düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı iddia ediliyordu.
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Ancak toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusuna değinmedi.
Kabine toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yeni asgari ücretin perşembe veya cuma günü belli olacağını söyledi.
Asgari ücret komisyonunun yaptığı ilk üç toplantıda rakam konuşulmadığı ortaya çıkmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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