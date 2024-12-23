Asgari Ücrette Son Viraj: 2025 Asgari Ücret Zammıyla Pek Çok Kalem Güncellenecek
Asgari Ücrette Son Viraj: 2025 Asgari Ücret Zammıyla Pek Çok Kalem Güncellenecek
Asgari ücret 2025 zammı için kritik günlere girdik. Bu hafta yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammının belli olması ve açıklanması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında da rakam çıkmamasının ardından TÜRK-İŞ tepki gösterip işçi tarafının talebini 29 bin 583 TL olarak açıklamıştı.
Bu hafta dördüncü toplantıyla birlikte 2025 asgari ücret zammının belli olması bekleniyor. Ancak sadece işverenin çalışana verdiği en düşük ücret belli olmayacak. Asgari ücret zammıyla pek çok kalemde de değişiklik meydana gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye, 2025 yılında yapılacak asgari ücret zammına odaklandı. İlk olarak 10 Aralık'ta bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üç toplantısında da bir rakamın telaffuz edilmemesi, dikkatleri dördüncü toplantıya çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TÜRK-İŞ üçüncü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren ve hükümet temsilcilerinin bir rakam konuşmamasına tepki göstermişti. Toplantının ardından TÜRK-İŞ zam talebinin 29 bin 583 TL olduğunu açıklamıştı.
Asgari ücretle birlikte pek çok ödeme de değişecek. İşte asgari ücretin etkileyeceği kalemler:
1. Asgari ücret tüm maaşları etkileyecek. Sektörler asgari ücret için güncelleme yapacak.
2. İş kazası ya da meslek hastalığı geçirenler veya çalışamayanlar için ödenen rapor ücreti artacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3. Annelerin kullandığı 112 günlük doğum izninde verilecek en düşük iş göremezlik ödeneği artacak.
4. Staj yapanların aldıkları ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 2025 ile birlikte staj ücretleri de artacak.
5. Bireysel Emekilik Sistemi’nde (BES) üst limit brüt asgari ücretin yüzde 30’una karşılık geliyor.
6. En düşük işsizlik maaşı, asgari ücretin yüzde 40'ına denk geliyor. Asgari ücret artışıyla işsizlik maaşı da artacak.
7. 2025'te asgari ücretle birlikte askerlik borçlanması ücreti de artacak. Asgari ücretin yüzde 32'sinden başlayan askerlik borçlanması, artacak kalemler arasında yer alacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri brüt asgari ücrete bağlı olarak belirleniyor. Ocak ayında GSS primleri de artacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın