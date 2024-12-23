Asgari Ücrette Son Viraj: 2025 Asgari Ücret Zammıyla Pek Çok Kalem Güncellenecek

Asgari ücret 2025 zammı için kritik günlere girdik. Bu hafta yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammının belli olması ve açıklanması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında da rakam çıkmamasının ardından TÜRK-İŞ tepki gösterip işçi tarafının talebini 29 bin 583 TL olarak açıklamıştı.

Bu hafta dördüncü toplantıyla birlikte 2025 asgari ücret zammının belli olması bekleniyor. Ancak sadece işverenin çalışana verdiği en düşük ücret belli olmayacak. Asgari ücret zammıyla pek çok kalemde de değişiklik meydana gelecek.