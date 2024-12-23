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Eski Tip Kimliği Olanlar Dikkat! 1 Ocak 2025 Tarihinden İtibaren Kullanılmayacak

Eski Tip Kimliği Olanlar Dikkat! 1 Ocak 2025 Tarihinden İtibaren Kullanılmayacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.12.2024 - 13:30

Eski tip kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip kimlik kullananlar pek çok resmi işlemini gerçekleştiremeyecek. 

Öte yandan çipli kimlik kartları e-imza ve dijital hizmetlerde güvenli rol oynuyor. Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre 1 Ocak 2025’ten itibaren eski tip kimlikle tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem yapılmayacak.

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Eski tip kimliği olanlar dikkat! Son yenileme tarihi 31 Aralık 2024 oldu. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip kimliği bulunanlar pek çok resmi işlemi gerçekleştiremeyecek. Çipli kimliğe sahip olmak zorunlu olacak.

Eski tip kimliği olanlar dikkat! Son yenileme tarihi 31 Aralık 2024 oldu. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip kimliği bulunanlar pek çok resmi işlemi gerçekleştiremeyecek. Çipli kimliğe sahip olmak zorunlu olacak.

Çipli kimlik kartı uygulaması 2016 yılında başladı. Bu kimlikler e-imza gibi dijital hizmetlerde önemli ve güvenilir bir rol oynuyor.

Eski tip kimlikler, 1 Ocak 2025 itibarıyla tapu işlemlerinde kullanılmayacak. Çipli kimlik kartlarının kullanımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından zorunlu hale getirildi.

Eski tip kimlikler, 1 Ocak 2025 itibarıyla tapu işlemlerinde kullanılmayacak. Çipli kimlik kartlarının kullanımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından zorunlu hale getirildi.

2025 yılında kimlik kartı yenileme ücreti 130 TL’den 187,1 TL’ye yükseldi. Kimlik kartı kayıp bedeli ise 374,2 TL oldu.

2025 yılında kimlik kartı yenileme ücreti 130 TL’den 187,1 TL’ye yükseldi. Kimlik kartı kayıp bedeli ise 374,2 TL oldu.

Kimliklerini değiştirmek isteyenlerin ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesinde randevu alması gerekiyor.

Kimliklerini değiştirmek isteyenlerin ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesinde randevu alması gerekiyor.

Kimlik yenileme için yanlarında nüfus cüzdanı-kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, bir adet biyometrik fotoğraf bulundurması zorunlu.

Kimlik yenileme randevusu için buraya tıklayabilirsiniz.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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