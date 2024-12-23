Eski Tip Kimliği Olanlar Dikkat! 1 Ocak 2025 Tarihinden İtibaren Kullanılmayacak
Eski Tip Kimliği Olanlar Dikkat! 1 Ocak 2025 Tarihinden İtibaren Kullanılmayacak
Eski tip kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip kimlik kullananlar pek çok resmi işlemini gerçekleştiremeyecek.
Öte yandan çipli kimlik kartları e-imza ve dijital hizmetlerde güvenli rol oynuyor. Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre 1 Ocak 2025’ten itibaren eski tip kimlikle tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem yapılmayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski tip kimliği olanlar dikkat! Son yenileme tarihi 31 Aralık 2024 oldu. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip kimliği bulunanlar pek çok resmi işlemi gerçekleştiremeyecek. Çipli kimliğe sahip olmak zorunlu olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski tip kimlikler, 1 Ocak 2025 itibarıyla tapu işlemlerinde kullanılmayacak. Çipli kimlik kartlarının kullanımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından zorunlu hale getirildi.
2025 yılında kimlik kartı yenileme ücreti 130 TL’den 187,1 TL’ye yükseldi. Kimlik kartı kayıp bedeli ise 374,2 TL oldu.
Kimliklerini değiştirmek isteyenlerin ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesinde randevu alması gerekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın