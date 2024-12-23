Eski Tip Kimliği Olanlar Dikkat! 1 Ocak 2025 Tarihinden İtibaren Kullanılmayacak

Eski tip kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip kimlik kullananlar pek çok resmi işlemini gerçekleştiremeyecek.

Öte yandan çipli kimlik kartları e-imza ve dijital hizmetlerde güvenli rol oynuyor. Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre 1 Ocak 2025’ten itibaren eski tip kimlikle tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem yapılmayacak.