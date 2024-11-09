Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Ehliyet ve Pasaport Yenilemek İsteyenler İçin Zamdan Önce Son Çağrı: 2025’te Fiyatlar Cep Yakacak!

Ehliyet ve Pasaport Yenilemek İsteyenler İçin Zamdan Önce Son Çağrı: 2025’te Fiyatlar Cep Yakacak!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.11.2024 - 10:38

Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte pek çok kalemin fiyatını etkileyecek yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 43.93 oldu. Bu da pasaport, ehliyet yenileme; araç muayene ücreti gibi pek çok ödemenin fiyatını artıracak. Bir diğer anlamda bu ödemelere yüzde 44 zam gelecek. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre 2025’te zam gelecek olması vatandaşları harekete geçirdi. Nüfus müdürlükleri, sürücü kursları, araç muayene istasyonlarında şimdiden kuyruk oluştu. Uzmanlardan “Aralık” ayı için uyarı geldi. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

YDO’nun yüzde 43.93 olması 2025’te yüzde 44’lük zamla karşı karşıya geleceğimiz anlamını taşıyor.

YDO’nun yüzde 43.93 olması 2025’te yüzde 44’lük zamla karşı karşıya geleceğimiz anlamını taşıyor.

YDO’nun kapsadığı ödemeler:

Ocak ayıyla birlikte cebimizi yakacak zamlara “Merhaba” demekten 2025’e “Hoş geldin” demeyi unutacağız gibi…

Ocak ayıyla birlikte cebimizi yakacak zamlara “Merhaba” demekten 2025’e “Hoş geldin” demeyi unutacağız gibi…

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına da zam yapılacak ancak beraberinde pek çok kalemde artacak fiyatlarla kazandığımız para havada buhar olacak.

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına da zam yapılacak ancak beraberinde pek çok kalemde artacak fiyatlarla kazandığımız para havada buhar olacak.

YDO’nun belli olmasıyla birlikte ehliyet, pasaport yenilemek isteyen vatandaşlar da harekete geçti. Türkiye’den Kaan Zenginli’nin haberine göre nüfus müdürlüklerinde, sürücü kurslarında, araç muayene istasyonlarında kuyruk oluşmaya başladı.

YDO’nun belli olmasıyla birlikte ehliyet, pasaport yenilemek isteyen vatandaşlar da harekete geçti. Türkiye’den Kaan Zenginli’nin haberine göre nüfus müdürlüklerinde, sürücü kurslarında, araç muayene istasyonlarında kuyruk oluşmaya başladı.

Kaynak

Son bir ayda başvurular iki kat arttı.

Son bir ayda başvurular iki kat arttı.

Ankara’da sürücü kursu sahibi olan Harun Yılmaz, ehliyet alımı için en geç aralığın ikinci haftasına kadar başvuru yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bunun nedeni ise ehliyet alımının yaklaşık 4 ayda gerçekleşmesi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Eski tip ehliyetini yenilemeyenler 15 TL yerine 5 bin TL ödeyecek.

Eski tip ehliyetini yenilemeyenler 15 TL yerine 5 bin TL ödeyecek.

Eski tip ehliyetlerin kullanım süresi bu yılın sonunda doluyor. Sürücüler 31 Aralık 2024 yılına kadar başvuru yaptığı takdirde sadece 15 TL yenileme ücreti ödeyecek. Yenileme yapmayanlar ise 2025’te başvurduğu takdirde yenileme ücreti olarak 5 bin liradan fazla bir ücret ödeyecek.

Zam gelecek kalemler 2024-2025 fiyatlarıyla şöyle:

Zam gelecek kalemler 2024-2025 fiyatlarıyla şöyle:

  • Ehliyet harcı (B):  3.945 TL - 5.678 TL

  • Ehliyet yenileme: 15 TL - 1.220 TL

  • 1 yıllık pasaport:  2.037 TL - 3.424 TL

  • 3 yıl üzeri pasaport: 7.833 TL - 11.274 TL

  • Traktör-motosiklet muayene: 927,6 TL - 1.135 TL

  • Otomobil, minibüs muayene: 1.821,60 TL - 2.622 TL

  • Otobüs, kamyon muayene: 2.462,40 TL - 3.544 TL

  • Yurt dışından telefon kaydı: 45.614 TL - 31.692 TL

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın