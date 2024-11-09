Ehliyet ve Pasaport Yenilemek İsteyenler İçin Zamdan Önce Son Çağrı: 2025’te Fiyatlar Cep Yakacak!

Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte pek çok kalemin fiyatını etkileyecek yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 43.93 oldu. Bu da pasaport, ehliyet yenileme; araç muayene ücreti gibi pek çok ödemenin fiyatını artıracak. Bir diğer anlamda bu ödemelere yüzde 44 zam gelecek. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre 2025’te zam gelecek olması vatandaşları harekete geçirdi. Nüfus müdürlükleri, sürücü kursları, araç muayene istasyonlarında şimdiden kuyruk oluştu. Uzmanlardan “Aralık” ayı için uyarı geldi.

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