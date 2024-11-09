Ehliyet ve Pasaport Yenilemek İsteyenler İçin Zamdan Önce Son Çağrı: 2025’te Fiyatlar Cep Yakacak!
Ehliyet ve Pasaport Yenilemek İsteyenler İçin Zamdan Önce Son Çağrı: 2025’te Fiyatlar Cep Yakacak!
Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte pek çok kalemin fiyatını etkileyecek yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 43.93 oldu. Bu da pasaport, ehliyet yenileme; araç muayene ücreti gibi pek çok ödemenin fiyatını artıracak. Bir diğer anlamda bu ödemelere yüzde 44 zam gelecek. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre 2025’te zam gelecek olması vatandaşları harekete geçirdi. Nüfus müdürlükleri, sürücü kursları, araç muayene istasyonlarında şimdiden kuyruk oluştu. Uzmanlardan “Aralık” ayı için uyarı geldi.
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YDO’nun yüzde 43.93 olması 2025’te yüzde 44’lük zamla karşı karşıya geleceğimiz anlamını taşıyor.
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Ocak ayıyla birlikte cebimizi yakacak zamlara “Merhaba” demekten 2025’e “Hoş geldin” demeyi unutacağız gibi…
Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına da zam yapılacak ancak beraberinde pek çok kalemde artacak fiyatlarla kazandığımız para havada buhar olacak.
YDO’nun belli olmasıyla birlikte ehliyet, pasaport yenilemek isteyen vatandaşlar da harekete geçti. Türkiye’den Kaan Zenginli’nin haberine göre nüfus müdürlüklerinde, sürücü kurslarında, araç muayene istasyonlarında kuyruk oluşmaya başladı.
Son bir ayda başvurular iki kat arttı.
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Eski tip ehliyetini yenilemeyenler 15 TL yerine 5 bin TL ödeyecek.
Zam gelecek kalemler 2024-2025 fiyatlarıyla şöyle:
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