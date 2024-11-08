Enflasyon Tahmini Değişti! Emekli ve Memur Maaş Zammı İçin Yeni Tablo Ortaya Çıktı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün (8 Kasım Cuma) yılın son Enflasyon Raporu’nun sunumunu gerçekleştirdi. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38’den yüzde 44’e çıkarıldı. Bu oranla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı tahminleri de değişmiş oldu. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ise 4 aylık enflasyon yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. Memur ve emeklinin zam hesabında son rakamlar ne oldu? İşte ayrıntılar.