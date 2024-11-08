Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Enflasyon Tahmini Değişti! Emekli ve Memur Maaş Zammı İçin Yeni Tablo Ortaya Çıktı

Enflasyon Tahmini Değişti! Emekli ve Memur Maaş Zammı İçin Yeni Tablo Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.11.2024 - 16:44

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün (8 Kasım Cuma) yılın son Enflasyon Raporu’nun sunumunu gerçekleştirdi. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38’den yüzde 44’e çıkarıldı. Bu oranla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı tahminleri de değişmiş oldu. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ise 4 aylık enflasyon yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. Memur ve emeklinin zam hesabında son rakamlar ne oldu? İşte ayrıntılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-IV Bilgilendirme Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-IV Bilgilendirme Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Karahan’ın 2024 yılı enflasyon tahmininin yüzde 38’den 44’e çıkarıldığını açıklamasının ardından milyonlarca vatandaşın beklediği maaş zammında hesaplar değişti.

Karahan’ın 2024 yılı enflasyon tahmininin yüzde 38’den 44’e çıkarıldığını açıklamasının ardından milyonlarca vatandaşın beklediği maaş zammında hesaplar değişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Kasım’da ekim ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Bu verilerle 4 aylık enflasyonun yüzde 12.06 olduğu belli olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Kasım’da ekim ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Bu verilerle 4 aylık enflasyonun yüzde 12.06 olduğu belli olmuştu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de enflasyon oranında zam alıyor. Böylece bu gruba dahil emekliler aynı oranda zammı garantiledi. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de enflasyon oranında zam alıyor. Böylece bu gruba dahil emekliler aynı oranda zammı garantiledi. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir zam alıyor. 4 aylık enflasyon oranına bakıldığında emeklilerin zammı şu an için yüzde 12.06

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir zam alıyor. 4 aylık enflasyon oranına bakıldığında emeklilerin zammı şu an için yüzde 12.06
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Memur ve memur emeklileri geçtiğimiz dönem yüzde 9.31 enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 toplu sözleşme zammı almış ve toplam zamları yüzde 19.31 olmuştu.

Memur ve memur emeklileri geçtiğimiz dönem yüzde 9.31 enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 toplu sözleşme zammı almış ve toplam zamları yüzde 19.31 olmuştu.

3 Ocak 2025’te aralık ayı ve yıl sonu enflasyon verileri açıklanacak. Böylece milyonların beklediği zamlar da netleşmiş olacak.

3 Ocak 2025’te aralık ayı ve yıl sonu enflasyon verileri açıklanacak. Böylece milyonların beklediği zamlar da netleşmiş olacak.

Memur ve emekli için yeni yılda uygulanacak olan zam tahminlerine göz atalım👇🏻

Memur ve emekli için yeni yılda uygulanacak olan zam tahminlerine göz atalım👇🏻

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Zam Tablosu (Mevcut - 4 Aylık - 6 Aylık Tahmin)

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Zam Tablosu (Mevcut - 4 Aylık - 6 Aylık Tahmin)

  • Bağ-Kur (Esnaf) : 12.695 - 14.226 – 14.656 TL

  • Bağ-Kur (Tarım) : 10.089 - 11.306 – 11. 647 TL

  • SSK (2000 öncesi) : 14.178 - 15.888 – 16.368 TL

  • SSK (2000 sonrası) : 8.789 - 9.849 – 10.146 TL

Kaynak

Memur ve Memur Emeklisi Zam Tablosu (Mevcut - 4 Aylık - 6 Aylık Tahmin)

Memur ve Memur Emeklisi Zam Tablosu (Mevcut - 4 Aylık - 6 Aylık Tahmin)

  • En düşük memur emekli maaşı: 17.586 TL - 18.991 TL - 18.991 TL

  • En düşük memur maaşı: 39.205 TL - 42.337 TL - 42.337 TL

  • Bekar memur maaş:  36.236 - 39.131 TL - 39.131 TL

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın