Enflasyon Tahmini Değişti! Emekli ve Memur Maaş Zammı İçin Yeni Tablo Ortaya Çıktı
Enflasyon Tahmini Değişti! Emekli ve Memur Maaş Zammı İçin Yeni Tablo Ortaya Çıktı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün (8 Kasım Cuma) yılın son Enflasyon Raporu’nun sunumunu gerçekleştirdi. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38’den yüzde 44’e çıkarıldı. Bu oranla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı tahminleri de değişmiş oldu. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ise 4 aylık enflasyon yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. Memur ve emeklinin zam hesabında son rakamlar ne oldu? İşte ayrıntılar.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-IV Bilgilendirme Toplantısı’nı gerçekleştirdi.
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Karahan’ın 2024 yılı enflasyon tahmininin yüzde 38’den 44’e çıkarıldığını açıklamasının ardından milyonlarca vatandaşın beklediği maaş zammında hesaplar değişti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Kasım’da ekim ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Bu verilerle 4 aylık enflasyonun yüzde 12.06 olduğu belli olmuştu.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de enflasyon oranında zam alıyor. Böylece bu gruba dahil emekliler aynı oranda zammı garantiledi. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir zam alıyor. 4 aylık enflasyon oranına bakıldığında emeklilerin zammı şu an için yüzde 12.06
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Memur ve memur emeklileri geçtiğimiz dönem yüzde 9.31 enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 toplu sözleşme zammı almış ve toplam zamları yüzde 19.31 olmuştu.
3 Ocak 2025’te aralık ayı ve yıl sonu enflasyon verileri açıklanacak. Böylece milyonların beklediği zamlar da netleşmiş olacak.
Memur ve emekli için yeni yılda uygulanacak olan zam tahminlerine göz atalım👇🏻
SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Zam Tablosu (Mevcut - 4 Aylık - 6 Aylık Tahmin)
Memur ve Memur Emeklisi Zam Tablosu (Mevcut - 4 Aylık - 6 Aylık Tahmin)
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