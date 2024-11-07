Asgari Ücret Zammı Sadece Maaşları Değiştirmeyecek! İşte Fiyatı Artacak Ödemeler
Asgari Ücret Zammı Sadece Maaşları Değiştirmeyecek! İşte Fiyatı Artacak Ödemeler
Aylar öncesinden başlayan asgari ücret tartışmaları 2025 Ocak ayında son bulacak. Milyonlarca çalışan yeni yılda merakla beklediği zammı öğrenmiş olacak. Yüzde 25-30 zam senaryosu konuşulurken asgari ücret tartışmaları da yeni yıl yaklaştıkça kızışacağa benziyor. Milliyet’in özel haberine göre zam sadece çalışanın maaşına yapılmayacak… Asgari ücret zammıyla birlikte 8 ödemenin de fiyatları artacak. Hangi ücretlerde değişim meydana gelecek, gelin hep birlikte inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni yıla iki ay kala milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammında. Ocak 2025’te asgari ücrete yapılacak zam aylar süren tartışmaların ardından belli olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücretle hayatımızda değişecek olan şey sadece maaş olmayacağa benziyor. Zamla beraber pek çok ödemenin de fiyatı artacak.
Milliyet’in özel haberine göre asgari ücretle birlikte değişecek ücretler şöyle:
Asgari ücrete yaklaşık yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Eğer yüzde 25 zam gelirse 17 bin 2 TL alan asgari ücretli ocak ayından itibaren 21 bin 252 lira almış olacak.
Peki yukarıda saydığımız 8 ödemenin fiyatı asgari ücretle birlikte ne kadar olacak? Gelin, inceleyelim👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşsizlik Maaşı
Kıdem Tazminatı
Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primleri
65 Yaş Aylığı
Stajyer Maaşı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Askerlik ve Doğum Borçlanması Ödemeleri
Engelli Aylığı
İsteğe Bağlı Sigorta Primleri
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın