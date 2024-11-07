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Asgari Ücret Zammı Sadece Maaşları Değiştirmeyecek! İşte Fiyatı Artacak Ödemeler

Asgari Ücret Zammı Sadece Maaşları Değiştirmeyecek! İşte Fiyatı Artacak Ödemeler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.11.2024 - 10:53

Aylar öncesinden başlayan asgari ücret tartışmaları 2025 Ocak ayında son bulacak. Milyonlarca çalışan yeni yılda merakla beklediği zammı öğrenmiş olacak. Yüzde 25-30 zam senaryosu konuşulurken asgari ücret tartışmaları da yeni yıl yaklaştıkça kızışacağa benziyor. Milliyet’in özel haberine göre zam sadece çalışanın maaşına yapılmayacak… Asgari ücret zammıyla birlikte 8 ödemenin de fiyatları artacak. Hangi ücretlerde değişim meydana gelecek, gelin hep birlikte inceleyelim! 

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Yeni yıla iki ay kala milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammında. Ocak 2025’te asgari ücrete yapılacak zam aylar süren tartışmaların ardından belli olacak.

Yeni yıla iki ay kala milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammında. Ocak 2025’te asgari ücrete yapılacak zam aylar süren tartışmaların ardından belli olacak.

Asgari ücretle hayatımızda değişecek olan şey sadece maaş olmayacağa benziyor. Zamla beraber pek çok ödemenin de fiyatı artacak.

Asgari ücretle hayatımızda değişecek olan şey sadece maaş olmayacağa benziyor. Zamla beraber pek çok ödemenin de fiyatı artacak.

Milliyet’in özel haberine göre asgari ücretle birlikte değişecek ücretler şöyle:

Milliyet’in özel haberine göre asgari ücretle birlikte değişecek ücretler şöyle:

  • İşsizlik ödeneği.

  • Kıdem tazminatı tabanı.

  • Genel sağlık sigortası primi.

  • 65 yaş aylığı.

  • Stajyer maaşı.

  • Askerlik ve doğum borçlanma primleri tutarları.

  • İsteğe bağlı sigorta primi.

  • Engelli aylığı.

Kaynak

Asgari ücrete yaklaşık yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Eğer yüzde 25 zam gelirse 17 bin 2 TL alan asgari ücretli ocak ayından itibaren 21 bin 252 lira almış olacak.

Asgari ücrete yaklaşık yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Eğer yüzde 25 zam gelirse 17 bin 2 TL alan asgari ücretli ocak ayından itibaren 21 bin 252 lira almış olacak.

Peki yukarıda saydığımız 8 ödemenin fiyatı asgari ücretle birlikte ne kadar olacak? Gelin, inceleyelim👇🏻

Peki yukarıda saydığımız 8 ödemenin fiyatı asgari ücretle birlikte ne kadar olacak? Gelin, inceleyelim👇🏻
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İşsizlik Maaşı

İşsizlik Maaşı

Asgari ücretin yüzde 80’inini aşamayacağı gibi yüzde 40’ından da az olamaz. Tavanı 15 bin 989 TL olan işsizlik maaşının yaklaşık 21 bin liraya ulaşacağı öngörülüyor.

Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı

Brüt asgari ücret üzerinden alınan kıdem tazminatı tabanı, şu an 20 bin 2 lira civarında. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa bu ücret 26 bin 2 TL’yi bulacak.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primleri

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primleri

Asgari ücretin yüzde 3’ü olarak belirlenen GSS, 509 TL. Zamla birlikte 662 liraya ulaşacak.

65 Yaş Aylığı

65 Yaş Aylığı

Her yıl asgari ücrete bağlı olarak artan 65 yaşını geçmiş ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara yapılan bu ödeme asgari ücret zammıyla 5 bin TL’ye ulaşabilir.

Stajyer Maaşı

Stajyer Maaşı

Stajyer maaşı brüt asgari ücretin yüzde 30’u olarak belirleniyor. Şu anda 5 bin 96 TL olan stajyer maaşları yüzde 30’luk asgari ücret zammı tahmininde 6 bin 625 lira olacak.

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Askerlik ve Doğum Borçlanması Ödemeleri

Askerlik ve Doğum Borçlanması Ödemeleri

Asgari ücretin yüzde 32’si oranın belirleniyor. Askerlik ve doğum borçlanması ödemeleri günlük tutarı 277 lirayı bulabilir.

Engelli Aylığı

Engelli Aylığı

Engelli aylığında en düşük tutar 2 bin 792 lira, en yüksek tutar ise 4 bin 188 TL. Asgari ücrete yüzde 30 artış olursa en yüksek engelli aylığı 5 bin 444 lira olacak.

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri

6 bin 395 lira olan bu ödemelerin 8 bin 314 TL olması bekleniyor.

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