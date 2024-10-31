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Milyonlarca Emekliyi Bekleyen Tehlike! Emekli Maaş Zammında Sıfır Zam Endişesi

Milyonlarca Emekliyi Bekleyen Tehlike! Emekli Maaş Zammında Sıfır Zam Endişesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.10.2024 - 12:27

Yeni yıl yaklaşırken emekliler “Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Show Haber’de yer alan habere göre en düşük emekli maaşı için masada konuşulan birkaç formül bulunuyor. Ancak bazı emekliler için ise sıfır zam tehlikesi mevcut.

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2025 yaklaşıyor, maaşına zam bekleyen vatandaşın aklında “Maaşıma ne kadar zam gelecek?” sorusu yanıt bulmayı bekliyor.

2025 yaklaşıyor, maaşına zam bekleyen vatandaşın aklında “Maaşıma ne kadar zam gelecek?” sorusu yanıt bulmayı bekliyor.

Emekliler maaşına kök maaş düzenlemesi istiyor. Eğer kök maaş düzenlemesi olmazsa zam emekliler için yine hüsranla sonuçlanacak.

Emekliler maaşına kök maaş düzenlemesi istiyor. Eğer kök maaş düzenlemesi olmazsa zam emekliler için yine hüsranla sonuçlanacak.

Show Haber’de yer alan habere göre masada emekli maaşları için konuşulan birkaç formül bulunuyor.

Show Haber’de yer alan habere göre masada emekli maaşları için konuşulan birkaç formül bulunuyor.

Orta Vadeli Program’ın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41.5. Bu tahminler birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 15 zam alması bekleniyor.

Orta Vadeli Program’ın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41.5. Bu tahminler birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 15 zam alması bekleniyor.

Kök maaşı 11 bin TL ve altında olanlarsa sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya.

Kök maaşı 11 bin TL ve altında olanlarsa sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya.

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 olurken kök maaşlara düzenleme yapılmaz milyonlar tekrardan 12 bin 500 almaya devam edecek.

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Kök maaşlara düzenleme yapılacak mı?

Kök maaşlara düzenleme yapılacak mı?

Geçen zam döneminde de emekliler aynı tehlikeyle karşılaşmıştı. Kök maaşı düşük olanlar için düzenleme gerçekleştirilmişti. Bu sene de kök maaşa düzenleme bekleniyor. Ancak ekonomi yönetiminin kemer sıkma politikalarından dolayı kök maaş düzenlemesi yapılacağına dair netlik kazanmış bir yanıt mevcut değil.

En düşük emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam 15 bin TL. Bu rakamın uygulanıp uygulanmayacağı 3 Ocak’ta belli olacak.

En düşük emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam 15 bin TL. Bu rakamın uygulanıp uygulanmayacağı 3 Ocak’ta belli olacak.

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