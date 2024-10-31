Milyonlarca Emekliyi Bekleyen Tehlike! Emekli Maaş Zammında Sıfır Zam Endişesi

Yeni yıl yaklaşırken emekliler “Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Show Haber’de yer alan habere göre en düşük emekli maaşı için masada konuşulan birkaç formül bulunuyor. Ancak bazı emekliler için ise sıfır zam tehlikesi mevcut.