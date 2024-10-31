Milyonlarca Emekliyi Bekleyen Tehlike! Emekli Maaş Zammında Sıfır Zam Endişesi
Milyonlarca Emekliyi Bekleyen Tehlike! Emekli Maaş Zammında Sıfır Zam Endişesi
Yeni yıl yaklaşırken emekliler “Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Show Haber’de yer alan habere göre en düşük emekli maaşı için masada konuşulan birkaç formül bulunuyor. Ancak bazı emekliler için ise sıfır zam tehlikesi mevcut.
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2025 yaklaşıyor, maaşına zam bekleyen vatandaşın aklında “Maaşıma ne kadar zam gelecek?” sorusu yanıt bulmayı bekliyor.
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Emekliler maaşına kök maaş düzenlemesi istiyor. Eğer kök maaş düzenlemesi olmazsa zam emekliler için yine hüsranla sonuçlanacak.
Show Haber’de yer alan habere göre masada emekli maaşları için konuşulan birkaç formül bulunuyor.
Orta Vadeli Program’ın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41.5. Bu tahminler birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 15 zam alması bekleniyor.
Kök maaşı 11 bin TL ve altında olanlarsa sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya.
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Kök maaşlara düzenleme yapılacak mı?
En düşük emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam 15 bin TL. Bu rakamın uygulanıp uygulanmayacağı 3 Ocak’ta belli olacak.
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