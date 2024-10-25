Fatih Altaylı’dan Asgari Ücrete Yüzde 25 Zam Yapılacağını ABD'de Söyleyen Merkez Bankası Başkanına Tepki
Fatih Altaylı’dan Asgari Ücrete Yüzde 25 Zam Yapılacağını ABD'de Söyleyen Merkez Bankası Başkanına Tepki
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın ABD’nin başkenti Washington’da yatırımcılara Türkiye’de asgari ücrete yapılacak yüzde 25 zammın enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını söylediği ileri sürüldü. Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü “Halka Değil ABD’ye Hesap Veriyor” başlıklı yazısında Karahan’a tepki gösterdi: “Önce ABD’ye söylüyor, oranın onayını alıyor. Sonra gelecekler buraya, yalandan bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu kuracaklar.”
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Fatih Karahan’ın ABD’de yatırımcılara asgari ücrete yapılacak yüzde 25 artışın 2025 enflasyonuyla uyumlu olacağını söylediği ileri sürüldü.
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Böylece Karahan, ocak ayında asgari ücrete yapılacak zammın sinyalini vermiş oldu. Gazeteci Fatih Altaylı bugün yayımlanan yazısında Karahan’ın zam oranını ABD’de açıklamasına tepki gösterdi.
Altaylı, “Halka Değil ABD’ye Hesap Veriyor” başlıklı yazısında Karahan’ın ABD ziyaretini “Büyük patronlara hesap verme ve onay alma” olarak niteledi.
Altaylı’nın yazısında dikkat çeken ifadelerden bazıları şöyle👇🏻
“İktidarımız bir yandan ABD’ye sövüyor, bir yandan ABD’ye rapor veriyor. Öyle ki, Türk halkına hesap vermeyen, Türk milletine bilgi vermeyen iktidarın ve iktidar temsilcilerinin planlarını ancak ABD’ye verdikleri raporlardan anlıyoruz.”
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“Ekonomi yönetimi zam oranını belirlemiş ama bize bildirmiyor. Önce ABD’ye söylüyor, oranın onayını alıyor. Sonra gelecekler buraya, yalandan bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu kuracaklar.”
“Aylar süren toplantılar yapacaklar. Yüzde 20-25 diye bir şey belirleyecekler. Sonra “Büyük Reis” tebaya acıyacak. Birkaç puan da o ekleyecek. Onun iyi niyeti ve yüce gönüllüğü sayesinde üç beş kuruş daha fazla zam gelecek.”
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