Gazeteci Fatih Altaylı'dan Bomba İddia: "Bir Gecede 6 Milyar Dolarlık Rant Dağıtıldı"
Gazeteci Fatih Altaylı'dan Bomba İddia: "Bir Gecede 6 Milyar Dolarlık Rant Dağıtıldı"
Gazeteci Fatih Altaylı, köşesinde ve YouTube kanalında bomba bir iddiada bulundu. Altaylı, 30 bin megawattlık rüzgar enerji üretme lisanslarını kapışan isimlerin bunların 1 megawaattını 200 bin dolara pazarladığını söyledi. Altaylı, lisanslar üzerinden 6 milyar dolarlık rant dağıtıldığını ifade etti.
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Gazeteci Fatih Altaylı, yazılarında ve YouTube videosunda bir gecede 6 milyar dolarlık rant dağıtıldığını anlattı.
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Altaylı’nın iddiasına göre 30 bin megawattlık rüzgar enerji üretme lisansını alan bazı kişiler bunların 1 megawattını 200 bin dolardan pazarladı.
Fatih Altaylı’nın iddiaları şu şekilde:
“Megawattı 200 bin dolar”
"Bu arada o lisansı alan ve elektrik üretmekle aslında hiç alakası olmayan sözde yatırımcı, tabi iktidara yakın ki o lisansı alabilmiş herkes uyurken, durduk yere 50 megavattan 10 milyon doları indiriyor."
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Altaylı, bugün yayımlanan yazısında rüzgar enerji lisanslarının kime ya da kimlere verildiğini sordu.
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