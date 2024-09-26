Gazeteci Fatih Altaylı'dan Bomba İddia: "Bir Gecede 6 Milyar Dolarlık Rant Dağıtıldı"

“Diyelim ki sen büyük bir holdingsin. Bunun megavat başına maliyeti, direği, pervanesi, şusu busu. İyi olmayan ama kötü de olmayan bir şey koymak istiyorsan oraya 1 milyon dolar.

Diyorsun ki şimdi, 1 milyon dolara bunu yapacağım, 200 bin daha 1 milyon 200 bin. Tamam abi ver diyorsun, alıyorsun. 1 milyon 200’e mal ediyorsun. Bu arada o lisansı alan ve elektrik üretmekle aslında hiç alakası olmayan sözde yatırımcı, tabi iktidara yakın ki o lisansı alabilmiş herkes uyurken, durduk yere 50 megavattan 10 milyon doları indiriyor.

30 bin megawatt ne yapar? 6 milyar dolar ediyor. Taş atıp kolun mu yoruldu? Devletin hazinesinden para mı çıktı? Yoo. Baktığın zaman ortada cepten çıkmış hiç para yok.”