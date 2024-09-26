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Gazeteci Fatih Altaylı'dan Bomba İddia: "Bir Gecede 6 Milyar Dolarlık Rant Dağıtıldı"

Gazeteci Fatih Altaylı'dan Bomba İddia: "Bir Gecede 6 Milyar Dolarlık Rant Dağıtıldı"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.09.2024 - 12:43

Gazeteci Fatih Altaylı, köşesinde ve YouTube kanalında bomba bir iddiada bulundu. Altaylı, 30 bin megawattlık rüzgar enerji üretme lisanslarını kapışan isimlerin bunların 1 megawaattını 200 bin dolara pazarladığını söyledi. Altaylı, lisanslar üzerinden 6 milyar dolarlık rant dağıtıldığını ifade etti. 

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Gazeteci Fatih Altaylı, yazılarında ve YouTube videosunda bir gecede 6 milyar dolarlık rant dağıtıldığını anlattı.

Gazeteci Fatih Altaylı, yazılarında ve YouTube videosunda bir gecede 6 milyar dolarlık rant dağıtıldığını anlattı.

Altaylı’nın iddiasına göre 30 bin megawattlık rüzgar enerji üretme lisansını alan bazı kişiler bunların 1 megawattını 200 bin dolardan pazarladı.

Altaylı’nın iddiasına göre 30 bin megawattlık rüzgar enerji üretme lisansını alan bazı kişiler bunların 1 megawattını 200 bin dolardan pazarladı.

Fatih Altaylı’nın iddiaları şu şekilde:

Fatih Altaylı’nın iddiaları şu şekilde:

“Bir gece ansızın devletimizin elektrik, rüzgar enerjisiyle elektrik üretmek isteyenlere lisans vereceği tuttu. Toplam 30 bin megawatt lisans dağıtacaklarını açıkladılar ama bunu gece yarısı açıkladılar. 

Kimsenin olmadığı, kimsenin bakmadığı saatte açıkladılar. Gerçek yatırımcılar, rüzgar enerjisinden elektrik üreten büyük yatırımcılar sabahleyin müracaat ettiklerinde dediler ki, “Valla hepsi bitti. Birileri almış geceleyin onları”  ve yatırımcılar alamadılar. “

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“Megawattı 200 bin dolar”

“Megawattı 200 bin dolar”

“Birkaç gün sonra yatırımcıların telefonları çalmaya başladı. ‘Abi rüzgar lisansı için başvurmuşsunuz kalmamış galiba. Bizde var.’ ‘Ne kadarlık var.’  ’50 megavatlık var.’ ‘E iyi alayım ben onu kaç para?’ ‘Megavat’ı 200 bin dolar.”

"Bu arada o lisansı alan ve elektrik üretmekle aslında hiç alakası olmayan sözde yatırımcı, tabi iktidara yakın ki o lisansı alabilmiş herkes uyurken, durduk yere 50 megavattan 10 milyon doları indiriyor."

"Bu arada o lisansı alan ve elektrik üretmekle aslında hiç alakası olmayan sözde yatırımcı, tabi iktidara yakın ki o lisansı alabilmiş herkes uyurken, durduk yere 50 megavattan 10 milyon doları indiriyor."

“Diyelim ki sen büyük bir holdingsin. Bunun megavat başına maliyeti, direği, pervanesi, şusu busu. İyi olmayan ama kötü de olmayan bir şey koymak istiyorsan oraya 1 milyon dolar.  

Diyorsun ki şimdi, 1 milyon dolara bunu yapacağım, 200 bin daha 1 milyon 200 bin. Tamam abi ver diyorsun, alıyorsun. 1 milyon 200’e mal ediyorsun. Bu arada o lisansı alan ve elektrik üretmekle aslında hiç alakası olmayan sözde yatırımcı, tabi iktidara yakın ki o lisansı alabilmiş herkes uyurken, durduk yere 50 megavattan 10 milyon doları indiriyor. 

30 bin megawatt ne yapar? 6 milyar dolar ediyor. Taş atıp kolun mu yoruldu? Devletin hazinesinden para mı çıktı? Yoo. Baktığın zaman ortada cepten çıkmış hiç para yok.”

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Altaylı, bugün yayımlanan yazısında rüzgar enerji lisanslarının kime ya da kimlere verildiğini sordu.

Altaylı, bugün yayımlanan yazısında rüzgar enerji lisanslarının kime ya da kimlere verildiğini sordu.

“Eğer kendinize güveniyorsanız açıklayın firmaların isimlerini.

Hep beraber öğrenelim, bunların kaçı gerçekten üretici, kaçı çantacı.

Hadi sıkıysa açıklayın.

Ne de olsa burası demokratik bir hukuk devleti değil mi!

Bu kadarcık şeffaflık istemek çok mu ayıp.

Bu kadarcık şeffaflık da mı sizi zorluyor.”

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