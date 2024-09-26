Ünlü İktisatçı Mahfi Eğilmez Dolandırıcılara İsyan Etti: "Brad Pitt'e Bunu Yapan Bize Ne Yapmaz!"

“Sevgili dostlar, hiçbir şekilde ücretli ya da ücretsiz yatırım tavsiyesi vermiyorum, bunu defalarca duyurdum. Facebook’ta, Whatsapp’ta, X’te, Instagram’da veya benzeri sosyal medya hesaplarındaki bu dolandırıcılara inanmayın. Bunları siber suçlar dairesine bildirdim.

X, Instagram, Facebook vb gibi sosyal medya hesaplarında kişilerle ilgili yatırım tavsiyesi veren, hisse öneren reklamların yayınlanmasından önce orada adı geçen kişiye ulaşılıp bunun kendisiyle ilgili olup olmadığının sorulması zorunluluğu getirilmeli. Devlet bunu sağlamalı.'