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Ünlü İktisatçı Mahfi Eğilmez Dolandırıcılara İsyan Etti: "Brad Pitt'e Bunu Yapan Bize Ne Yapmaz!"

Ünlü İktisatçı Mahfi Eğilmez Dolandırıcılara İsyan Etti: "Brad Pitt'e Bunu Yapan Bize Ne Yapmaz!"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.09.2024 - 10:41

İktisatçı Mahfi Eğilmez, dolandırıcıların hedefi haline geldi. CNBC-e'de konuk olduğu yayında resminin ve adının dolandırıcılar tarafından kullanıldığını söyleyen Eğilmez, takipçilerini esprili şekilde uyardı: “İspanya'da iki kadın Brad Pitt ile internette konuştuğunu zannederek 325 bin euro kaptırmış. Şimdi ben de diyorum ki Brad Pitt'e bunu yapan bize ne yapmaz.”

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Dolandırıcıların yeni yöntemi ünlü isimlerin fotoğrafını ve sesini kullanarak sahte ilanlar hazırlamak.

Dolandırıcıların yeni yöntemi ünlü isimlerin fotoğrafını ve sesini kullanarak sahte ilanlar hazırlamak.

Hatta sınır tanımayan dolandırcıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir konuşmasını da yapay zekayla manipüle ederek dolandırıcılık faaliyeti için dolaşıma soktuğu ortaya çıkmıştı.

Hatta sınır tanımayan dolandırcıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir konuşmasını da yapay zekayla manipüle ederek dolandırıcılık faaliyeti için dolaşıma soktuğu ortaya çıkmıştı.

Dolandırıcıların son hedefi de sosyal medya hesabından ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan iktisatçı Mahfi Eğilmez oldu.

X’te (Twitter) 2 milyon takipçisi bulunan Eğilmez’in görselleri kullanılarak yatırım tavsiyesi yaptığı iddia edilen sahte reklamlar ortaya çıkmaya başladı.

X’te (Twitter) 2 milyon takipçisi bulunan Eğilmez’in görselleri kullanılarak yatırım tavsiyesi yaptığı iddia edilen sahte reklamlar ortaya çıkmaya başladı.

Eğilmez, takipçilerinin uyarması üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı:

Eğilmez, takipçilerinin uyarması üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı:
twitter.com

“Sevgili dostlar, hiçbir şekilde ücretli ya da ücretsiz yatırım tavsiyesi vermiyorum, bunu defalarca duyurdum. Facebook’ta, Whatsapp’ta, X’te, Instagram’da veya benzeri sosyal medya hesaplarındaki bu dolandırıcılara inanmayın. Bunları siber suçlar dairesine bildirdim.

X, Instagram, Facebook vb gibi sosyal medya hesaplarında kişilerle ilgili yatırım tavsiyesi veren, hisse öneren reklamların yayınlanmasından önce orada adı geçen kişiye ulaşılıp bunun kendisiyle ilgili olup olmadığının sorulması zorunluluğu getirilmeli. Devlet bunu sağlamalı.'

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“Benimle hiçbir ilgisi yok.”

“Benimle hiçbir ilgisi yok.”

Eğilmez, dolandırıcıların yöntemini şu sözlerle anlattı: 

“Sanki benim hesaplarım varmış ve yatırım tavsiyesi veriyormuşum gibi reklamlar dönüyor. Bu hesapların tamamının dolandırıcılık olduğunu, sahte olduğunu ve benimle hiçbir ilgisi olmadığını duyurdum.

Burada para toplayıp toplamadıklarını bilmiyorum bu dolandırıcıların. Whatsapp, telegram grupları kurup, orada belli hisseleri tavsiye ediyorlar. İnsanlar ben tavsiye etmişim sanıp alıyorlar, sonra da satıp para kazanıp çıkıyorlar. Bu sadece benim başımda değil sanıyorum, Özgür Demirtaş, Emre Alkin’in, Tuncay Turşucu’nun, Işık Ökte’nin. Adı duyulmuş bütün insanlar hakkında bunlar çıkıyor maalesef.”

“Brad Pitt’e bunu yapan bize ne yapmaz!”

“Brad Pitt’e bunu yapan bize ne yapmaz!”

CNBC-e'de açıklamalarda bulunan Eğilmez, siber suçlara şikayette bulunduğunu kaydetti. Eğilmez, yurt dışında Brad Pitt ile yapılan dolandırıcılığı hatırlatarak durumu, “İspanya'da iki kadın Brad Pitt ile internette konuştuğunu zannederek 325 bin euro kaptırmış. Şimdi ben de diyorum ki Brad Pitt'e bunu yapan bize ne yapmaz. Aman dikkat” sözleriyle ti’ye aldı.

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