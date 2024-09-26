Ünlü İktisatçı Mahfi Eğilmez Dolandırıcılara İsyan Etti: "Brad Pitt'e Bunu Yapan Bize Ne Yapmaz!"
Ünlü İktisatçı Mahfi Eğilmez Dolandırıcılara İsyan Etti: "Brad Pitt'e Bunu Yapan Bize Ne Yapmaz!"
İktisatçı Mahfi Eğilmez, dolandırıcıların hedefi haline geldi. CNBC-e'de konuk olduğu yayında resminin ve adının dolandırıcılar tarafından kullanıldığını söyleyen Eğilmez, takipçilerini esprili şekilde uyardı: “İspanya'da iki kadın Brad Pitt ile internette konuştuğunu zannederek 325 bin euro kaptırmış. Şimdi ben de diyorum ki Brad Pitt'e bunu yapan bize ne yapmaz.”
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Dolandırıcıların yeni yöntemi ünlü isimlerin fotoğrafını ve sesini kullanarak sahte ilanlar hazırlamak.
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Hatta sınır tanımayan dolandırcıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir konuşmasını da yapay zekayla manipüle ederek dolandırıcılık faaliyeti için dolaşıma soktuğu ortaya çıkmıştı.
Dolandırıcıların son hedefi de sosyal medya hesabından ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan iktisatçı Mahfi Eğilmez oldu.
X’te (Twitter) 2 milyon takipçisi bulunan Eğilmez’in görselleri kullanılarak yatırım tavsiyesi yaptığı iddia edilen sahte reklamlar ortaya çıkmaya başladı.
Eğilmez, takipçilerinin uyarması üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı:
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“Benimle hiçbir ilgisi yok.”
“Brad Pitt’e bunu yapan bize ne yapmaz!”
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