Borsa İstanbul’da Ekrem İmamoğlu Hareketliliği
Borsa İstanbul’da Ekrem İmamoğlu Hareketliliği
Daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği haberleriyle borsada yapılan manipülasyona bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu eklendi. İmamoğlu hakkında istenen hapis cezası ve siyasi yasak kararının bugün açıklanacağı iddiası üzerine Borsa İstanbul'da baskı oluştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak kararını öngören davada kararın bugün açıklanacağı iddia edildi.
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Sosyal medyada bu iddiaların artmasının ardından Borsa İstanbul'da Ekrem İmamoğlu hareketliliği başladı.
Güne yüzde 0.04 yükselişe 10.033,67 puandan başlayan Borsa İstanbul'da öğleden sonra İmamoğlu iddialarının artmasının ardından satış baskısı yaşanmaya başladı.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, X hesabından iddiaları yalanladı.
Öte yandan benzer bir durum Demokrat Partili (DP) Cemal Enginyurt'un "Mehmet Şimşek istifa etti" iddiasının ardından yaşanmıştı.
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İddiaların sonrasında 'borsada manipülasyon' tepki çekmiş ve yatırımcıların yanlış yönlendirildiği gerekçesiyle SPK'den açıklama gelmişti.
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