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Borsa İstanbul’da Ekrem İmamoğlu Hareketliliği

Borsa İstanbul’da Ekrem İmamoğlu Hareketliliği

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
25.09.2024 - 18:31

Daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği haberleriyle borsada yapılan manipülasyona bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu eklendi. İmamoğlu hakkında istenen hapis cezası ve siyasi yasak kararının bugün açıklanacağı iddiası üzerine Borsa İstanbul'da baskı oluştu. 

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak kararını öngören davada kararın bugün açıklanacağı iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak kararını öngören davada kararın bugün açıklanacağı iddia edildi.

Sosyal medyada bu iddiaların artmasının ardından Borsa İstanbul'da Ekrem İmamoğlu hareketliliği başladı.

Sosyal medyada bu iddiaların artmasının ardından Borsa İstanbul'da Ekrem İmamoğlu hareketliliği başladı.

Güne yüzde 0.04 yükselişe 10.033,67 puandan başlayan Borsa İstanbul'da öğleden sonra İmamoğlu iddialarının artmasının ardından satış baskısı yaşanmaya başladı.

Güne yüzde 0.04 yükselişe 10.033,67 puandan başlayan Borsa İstanbul'da öğleden sonra İmamoğlu iddialarının artmasının ardından satış baskısı yaşanmaya başladı.

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, X hesabından iddiaları yalanladı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, X hesabından iddiaları yalanladı.
twitter.com

'Bugün TBB ve İBB Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu’nun taraf olduğu bir duruşma yapılmamıştır. Yeni bilirkişi raporu için 2 Ekim’e ertelendiği söylenen duruşma, 31 Mayısta yapılan duruşmadır.'

Öte yandan benzer bir durum Demokrat Partili (DP) Cemal Enginyurt'un "Mehmet Şimşek istifa etti" iddiasının ardından yaşanmıştı.

Öte yandan benzer bir durum Demokrat Partili (DP) Cemal Enginyurt'un "Mehmet Şimşek istifa etti" iddiasının ardından yaşanmıştı.

DP'li Cemal Enginyurt'un Mehmet Şimşek'in iddiası gündemin bir numaralı gündemi olmuş, Bakan Şimşek iddiaları sert dille yalanlamıştı. 

Şimşek, 'Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım! İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir' ifadelerini kullanmıştı.

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İddiaların sonrasında 'borsada manipülasyon' tepki çekmiş ve yatırımcıların yanlış yönlendirildiği gerekçesiyle SPK'den açıklama gelmişti.

İddiaların sonrasında 'borsada manipülasyon' tepki çekmiş ve yatırımcıların yanlış yönlendirildiği gerekçesiyle SPK'den açıklama gelmişti.

Şimşek'in istifa ettiğine dair iddialara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da bir açıklama yapmıştı. Açıklamada açıklamada, asılsız istifa haberi üzerinden borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

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