5 Kent Emekli Şehri Oldu, Çalışanların Sayısı Azaldı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle beş kentte emekli olan vatandaşların sayısı çalışan sayısını geçti. 2022 yılında ortalama emekli yaşı 53 iken geçen sene 49 yaşa düştü. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısında yer alan bilgilere göre 2023 yılında aktif sigortalı sayısı 1 milyon kişi azaldı.

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