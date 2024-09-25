5 Kent Emekli Şehri Oldu, Çalışanların Sayısı Azaldı
5 Kent Emekli Şehri Oldu, Çalışanların Sayısı Azaldı
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle beş kentte emekli olan vatandaşların sayısı çalışan sayısını geçti. 2022 yılında ortalama emekli yaşı 53 iken geçen sene 49 yaşa düştü. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısında yer alan bilgilere göre 2023 yılında aktif sigortalı sayısı 1 milyon kişi azaldı.
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EYT düzenlemesi 2023 Mart ayında yürürlüğe girdi. Düzenlemenin etkileri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerini de yansıdı.
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2023 verilerine göre yaşlılık aylığı alanların sayısı 2022 yılına göre 2 milyon artarak 11.5 milyon kişiye ulaştı.
Toplam emekli sayısı dosya bazında 13.1 milyondan 15.2 milyona; kişi bazında ise 13.9 milyondan 16 milyona yükseldi.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre beş ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti.
2022 yılında bu kentler Zonguldak ve Sinop iken 2023 yılında Balıkesir, Bartın ve Giresun da emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği şehirlere katıldı.
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Yeni kentlerin eklenmesi bekleniyor.
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