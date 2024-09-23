Memur ve Emeklinin Ocak Zammında 5 Farklı Hesap!
Memur ve Emeklinin Ocak Zammında 5 Farklı Hesap!
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Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında maaşlara yapılacak zamda. Zam oranını son 6 aylık enflasyon verileri belirleyecek.
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Kalan 4 ayın verileri merakla beklenirken Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre memur ve emeklinin maaşına dair 5 farklı formül hesaplandı.
1. OVP'nin 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 13.44
2. AA Finans Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42.84
3. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) yıl sonu tahmini yüzde 49.39
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4. Piyasa Katılımcıları Anketi 2024 enflasyonunu yüzde 43.14 olarak tahmin etti.
5. Reuters Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon yüzde 42.95 seviyesinde gerçekleşecek.
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