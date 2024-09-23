Memur ve Emeklinin Ocak Zammında 5 Farklı Hesap!

Orta Vadeli Program'da (OV), yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu orana göre ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 13.44 olacağı öngörülüyor. Böyle bir hesaplamada en düşük memur maaşının 42 bin 855 TL; emekli maaşının ise 19 bin 225 lira olması bekleniyor.