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Memur ve Emeklinin Ocak Zammında 5 Farklı Hesap!

Memur ve Emeklinin Ocak Zammında 5 Farklı Hesap!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
23.09.2024 - 16:07

Memur ve emekli maaşlarında yapılacak ocak zammı için 5 farklı hesaplama yapıldı. Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre en düşük maaş 42 bin 855 TL'yi aşabilir. 

Kaynak

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Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında maaşlara yapılacak zamda. Zam oranını son 6 aylık enflasyon verileri belirleyecek.

Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında maaşlara yapılacak zamda. Zam oranını son 6 aylık enflasyon verileri belirleyecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ve ağustos enflasyon verilerini açıklamıştı. Buna göre temmuzda enflasyon yüzde 3.23, ağustos ayı oranı ise 2.47 olarak açıklanmıştı.

Kalan 4 ayın verileri merakla beklenirken Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre memur ve emeklinin maaşına dair 5 farklı formül hesaplandı.

Kalan 4 ayın verileri merakla beklenirken Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre memur ve emeklinin maaşına dair 5 farklı formül hesaplandı.

Kaynak

1. OVP'nin 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 13.44

1. OVP'nin 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 13.44

Orta Vadeli Program'da (OV), yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu orana göre ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 13.44 olacağı öngörülüyor. Böyle bir hesaplamada en düşük memur maaşının 42 bin 855 TL; emekli maaşının ise 19 bin 225 lira olması bekleniyor.

2. AA Finans Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42.84

2. AA Finans Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42.84

Bu hesaplamada memur ve emeklilerin yüzde 10.36 zam alması bekleniyor. Bir diğer ifadeyle en düşük memur maaşı 43 bin 267 lira, memur emekli maaşı ise 19 bin 410 TL olacak.

3. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) yıl sonu tahmini yüzde 49.39

3. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) yıl sonu tahmini yüzde 49.39

Buna göre son 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 olacak. Tahminlere göre en düşük maaş memurlarda 45 bin 247 lira, memur emeklisinde ise 20 bin 298 TL'yi aşacak.

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4. Piyasa Katılımcıları Anketi 2024 enflasyonunu yüzde 43.14 olarak tahmin etti.

4. Piyasa Katılımcıları Anketi 2024 enflasyonunu yüzde 43.14 olarak tahmin etti.

Ocak zammının yüzde 10.59'u bulacağı tahmin edilen hesaplamaya göre memurlarda en düşük maaş 43 bin 357 TL, emeklilerde ise 19 bin 450 TL olacak.

5. Reuters Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon yüzde 42.95 seviyesinde gerçekleşecek.

5. Reuters Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon yüzde 42.95 seviyesinde gerçekleşecek.

İkinci 6 aylık TÜFE'nin yüzde 14.60 çıkması beklenen ankete göre memurlar en düşük 43 bin 294 lira, emekliler ise 19 bin 422 TL maaş alacak.

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