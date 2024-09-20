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Asgari Ücret, Memur ve Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Canlı Yayında Açıkladı

Asgari Ücret, Memur ve Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Canlı Yayında Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
20.09.2024 - 11:14

Milyonlarca vatandaş gözünü maaş zamlarına çevirdi. 'Asgari ücret, memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı merak edilirken yeni yıla 3,5 ay kala uzmanlar tahminlerini açıklamaya başladı. Son tahmin 2024 zammını doğru bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Erdursun, Habertürk canlı yayınında 2025 asgari ücret, memur ve emekli maaşına yapılacak zamma dair tahminini paylaştı.

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Asgari ücret, memur ve emekli maaşına yapılacak zam en çok araştırılan konulardan biri. Ekonomi yönetimi enflasyon verisinin baz alınarak zammın belirleneceğine dair işaretler vermişti.

Asgari ücret, memur ve emekli maaşına yapılacak zam en çok araştırılan konulardan biri. Ekonomi yönetimi enflasyon verisinin baz alınarak zammın belirleneceğine dair işaretler vermişti.

Yeni yıla birkaç ay kala merakla beklenen zamlara dair de uzmanlardan tahminler gelmeye başladı. Son tahmin SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi.

Yeni yıla birkaç ay kala merakla beklenen zamlara dair de uzmanlardan tahminler gelmeye başladı. Son tahmin SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi.

2024 zammını doğru tahmin eden Erdursun, Habertürk canlı yayınında konuştu. Erdursun, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma dair 3 farklı rakam açıkladı.

2024 zammını doğru tahmin eden Erdursun, Habertürk canlı yayınında konuştu. Erdursun, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma dair 3 farklı rakam açıkladı.

İşte Özgür Erdursun'un zam tahmini:

"IMF'nin önerisine göre artış yapılırsa asgari ücret 19 bin 383 TL olur. Ama benim görüşüm..."

"IMF'nin önerisine göre artış yapılırsa asgari ücret 19 bin 383 TL olur. Ama benim görüşüm..."

'IMF'nin Türkiye'ye 'Asgari ücreti yüzde 14 artırın' diye bir önerisi var. IMF, 'Hedeflenen enflasyonun altında bir artış yapın, ona göre fiyatlar artsın. Siz de enflasyon hedefinize ulaşın. Daha yüksek oranda artış yaparsanız enflasyon hedefine ulaşamazsınız' diyor...

Yani IMF'nin önerisine göre yüzde 14'lük bir artış yapılırsa 17 bin TL olan asgari ücret 19 bin 383 olur. Hedeflenen enflasyona göre olursa 20 bin TL olur.

Benim görüşüm asgari ücretin 20 bin TL ile 21 bin 250 TL arasında olacağını düşünüyorum.

Ben bunu yapay zekaya da sordum. Yapay zeka da 24 bin ile 25 bin TL arasında olacağını söylüyor.'

En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

'En düşük emekli aylığı 12 500 bin TL. Bunun da 15 bin TL olacağını görüyoruz yüzde 20'lik bir artışla.

Bundan sonra yüzde 49'lar 50'ler olmaz. Bundan sonra yüzde 20'ler civarında artışlar olur diye düşünüyorum maksimum.'

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Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek?

'Memurların aylıklarına da yüzde 10 artış yapılacak şimdiden söyleyeyim. Memur ve memur emeklilerine yüzde 10, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,5 ila 15 arasında artış yapılır. 

En düşük emekli aylığı yüzde 20 artış 15 bin TL'ye tamamlanır.'

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