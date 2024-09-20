Asgari Ücret, Memur ve Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Canlı Yayında Açıkladı

'IMF'nin Türkiye'ye 'Asgari ücreti yüzde 14 artırın' diye bir önerisi var. IMF, 'Hedeflenen enflasyonun altında bir artış yapın, ona göre fiyatlar artsın. Siz de enflasyon hedefinize ulaşın. Daha yüksek oranda artış yaparsanız enflasyon hedefine ulaşamazsınız' diyor...

Yani IMF'nin önerisine göre yüzde 14'lük bir artış yapılırsa 17 bin TL olan asgari ücret 19 bin 383 olur. Hedeflenen enflasyona göre olursa 20 bin TL olur.

Benim görüşüm asgari ücretin 20 bin TL ile 21 bin 250 TL arasında olacağını düşünüyorum.

Ben bunu yapay zekaya da sordum. Yapay zeka da 24 bin ile 25 bin TL arasında olacağını söylüyor.'