Asgari Ücret, Memur ve Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Canlı Yayında Açıkladı
Asgari Ücret, Memur ve Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Canlı Yayında Açıkladı
Milyonlarca vatandaş gözünü maaş zamlarına çevirdi. 'Asgari ücret, memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı merak edilirken yeni yıla 3,5 ay kala uzmanlar tahminlerini açıklamaya başladı. Son tahmin 2024 zammını doğru bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Erdursun, Habertürk canlı yayınında 2025 asgari ücret, memur ve emekli maaşına yapılacak zamma dair tahminini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücret, memur ve emekli maaşına yapılacak zam en çok araştırılan konulardan biri. Ekonomi yönetimi enflasyon verisinin baz alınarak zammın belirleneceğine dair işaretler vermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni yıla birkaç ay kala merakla beklenen zamlara dair de uzmanlardan tahminler gelmeye başladı. Son tahmin SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi.
2024 zammını doğru tahmin eden Erdursun, Habertürk canlı yayınında konuştu. Erdursun, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma dair 3 farklı rakam açıkladı.
"IMF'nin önerisine göre artış yapılırsa asgari ücret 19 bin 383 TL olur. Ama benim görüşüm..."
En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek?
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın