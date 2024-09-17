Ünlü Gazeteci Fatih Portakal, Merakla Beklenen Asgari Ücret Zammı İçin Oran Verdi
Ünlü Gazeteci Fatih Portakal, Merakla Beklenen Asgari Ücret Zammı İçin Oran Verdi
Ünlü Gazeteci Fatih Portakal, asgari ücrete yapılacak olası zammın yüzde 40 ila 50 arasında değişebileceğini söyledi. Portakal, hükümetin insiyatifi doğrultusunda oranın yüzde 65'e kadar çıkabileceğini de ekledi.
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Asgari ücret en son ocak ayında yapılan zamla 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Hükümetin enflasyonu yükselteceği endişesiyle asgari ücrete ara zam yapmaması ise bir süredir tartışma konusu.
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Ünlü Gazeteci Fatih Portakal, SÖZCÜ TV Ana Haber bülteninde asgari ücrete gelecek zamla ilgili açıklamalarda bulundu.
Fatih Portakal, açıklamasında hükümetin kararına bağlı olarak asgari ücret zammı oranının yüzde 40 ila 50 arasında değişebileceğini belirtti.
Portakal açıklamasında hükümetin 'insafa gelmesi' durumunda bu oranın yüzde 65’e kadar çıkabileceğini de vurguladı.
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Yeni asgari ücret için artık son 3.5 aylık bir zaman dilimi kalmış durumda.
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