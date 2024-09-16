Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya: "Ahlaksız Adam"

Cumhurbaşkanı Recep Teyyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, ünlü gazeteci Fatih Altaylı'yı sert sözlerle hedef aldı. Bilal Erdoğan, Altaylı'nın 'askeri vesayetin kölesi' olduğunu iddia etti ve 'Ahlaksız adam' ifadelerini kullandı.