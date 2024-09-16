Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya: "Ahlaksız Adam"
Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya: "Ahlaksız Adam"
Cumhurbaşkanı Recep Teyyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, ünlü gazeteci Fatih Altaylı'yı sert sözlerle hedef aldı. Bilal Erdoğan, Altaylı'nın 'askeri vesayetin kölesi' olduğunu iddia etti ve 'Ahlaksız adam' ifadelerini kullandı.
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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda gazeteci Fatih Altaylı için oldukça ağır eleştirilerde bulundu.
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Fatih Altaylı'yı hedef alan Bilal Erdoğan, "Bu Fatih Altaylı denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'Kalk' dediğinde kalkıyordu, 'Yat' dediğinde yatıyordu bu adam." ifadelerini kullandı.
Bilal Erdoğan, Fatih Altaylı'nın günümüzde de belli çevrelere hizmet ettiğini öne sürerek şöyle devam etti: "Şu an başkası 'Yat' dediğinde yatar, 'Kalk' dediğinde kalkar ama gazeteci diye gezip, videoları seyrediliyor. Bunlar 90'ları anlatsın. 'Askerlerden ödümüz patlıyordu' desinler. 'Biz vesayetin kölesiydik, köpeğiydik' desinler. "
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Askerlikten bahsetmişken Bülent Ersoy 12 ay askerlik yaptı, Zeki Müren 18 ay askerlik yaptı. Bilal Erdoğan da 21 gün…
onuda yapmadi sabah öglen aksam kahve icti durdu..
Türk askerinden bahsediş şekline bak oe'nın sanki köpeği olduğu amerikadan israilden bahsediyo
Bilal'in trolleri Burada da görev başında Fatih'e saldırmak için. bunlar baba oğlu hiç trollsüz yapamazlar Tabii ablaları falan da