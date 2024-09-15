Eski Eyüp Sabri Tuncer Kolonyaları İçin Avrupa'da Toplatma Kararı: Şirketten İlk Açıklama Geldi

'Burada bir markanın karalanması sanki ön planda tutulmuş gibi bir durum da var. Biz yaptığımızdan da eminiz.

Bizim ürünümüzden bizim yaptığımız ürünlerden hiçbir zaman dünyadaki ve Türkiye'deki kozmetik kanununa aykırı hiçbir şey olmaz, çıkmaz'