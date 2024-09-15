Eski Eyüp Sabri Tuncer Kolonyaları İçin Avrupa'da Toplatma Kararı: Şirketten İlk Açıklama Geldi
Eski Eyüp Sabri Tuncer Kolonyaları İçin Avrupa'da Toplatma Kararı: Şirketten İlk Açıklama Geldi
Türkiye'nin köklü markalarından Eyüp Sabri Tuncer'in 2022 yılı öncesinde üretilen bazı ürünleri için Avrupa'da toplatılma kararı verildi. Şirketten yapılan açıklamada yasaklı olduğu belirtilen ham maddenin yasaklanmasıyla birlikte zaten ürünlerde kullanılmamaya başlandığı ve söz konusu yasak kararının eski ürünler için olduğunun altı çizildi.
Kaynak: **https://halktv.com.tr/gundem/eyup-sabri-tuncerin-kolonyalari-icin-avrupada-toplatma-karari-sirketin-sahibi-870433h**
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Avrupa Komisyonu'nun resmi internet sitesinde, Türkiye'nin köklü markalarından Eyüp Sabri Tuncer'in Mart 2022'den önce üretilen ürünleri için toplatma kararı verildiği duyuruldu.
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Avrupa Komisyonu sitesinde yer alan bilgilere göre, Eyüp Sabri Tuncer ürünlerinde "2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA)" isimli yasaklı madde bulunuyor. BMHCA’nin üreme sistemine zararlı olduğu, anne karnındaki çocuğa zarar verebileceği ve ciltte hassasiyete neden olabileceği belirtiliyor.
Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer ise söz konusu yasağın 2022 öncesi ürünleri kapsadığını ve yasaklı diye belirtilen maddeninin 2022 Mart ayından önce bütün dünyadaki kozmetik ürünlerde serbestçe kullanılan bir madde olduğunu söyledi.
HalkTV'ye konuşan Engin Tuncer, AB’de alınan karara ilişkin şunları söyledi: "Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu yayında bizim zaten 2022'den önce yapmış olduğumuz ürünlerin resimleri oldu. Ürün eğer 2022 Mart ayından sonra üretilmiş bir ürün olsaydı, doğru. Yani yasaklı ürün dedikleri de bundan önce yıllardır, on yıllardır kullanılan bir ham maddeydi."
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