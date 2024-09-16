Narin'in Annesi Yüksel Güran'ın Haftalar Sonra Ortaya Çıkan Videosundaki Sözleri Kafa Karıştırdı!
Narin'in Annesi Yüksel Güran'ın Haftalar Sonra Ortaya Çıkan Videosundaki Sözleri Kafa Karıştırdı!
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı. Anne Yüksel Güran'ın haftalar sonra ortaya çıkan bir videosunda kullandığı, 'Ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor' ifadeleri kafa karıştırdı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü gittiği Kur'an kursu çıkışında kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bulunmuştu.
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Şu ana kadar 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili şüphelilerin verdiği ifadelerdeki çelişkiler devam ederken, henüz cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi ortada yok.
Soruşturmada tutuklanan Narin'in annesi Yüksel Güran'ın haftalar sonra ortaya çıkan bir videosunda ağıt yakarken kullandığı bazı ifadeler ise sosyal medyada gündem oldu.
Anne Yüksel Güran'ın videoda, "Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" diye ağıt yaktığı görülüyor 👇
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