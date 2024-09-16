Narin'in Annesi Yüksel Güran'ın Haftalar Sonra Ortaya Çıkan Videosundaki Sözleri Kafa Karıştırdı!

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı. Anne Yüksel Güran'ın haftalar sonra ortaya çıkan bir videosunda kullandığı, 'Ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor' ifadeleri kafa karıştırdı.