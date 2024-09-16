Gazeteci Cem Özkeskin: "Narin Türk Toplumunun Kaldıramayacağı Bir Şey Gördü"
Gazeteci Cem Özkeskin: "Narin Türk Toplumunun Kaldıramayacağı Bir Şey Gördü"
Tavşantepe'ye çok yakın bir köyden, Narin Güran soruşturmasına dahil edilmiş bir kişiyle görüştüğünü belirten Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin'in açıklamaları ortalığı hareketlendirdi. Keskin, 'Narin 20 Ağustos akşamı amcasının evinin yakınındaki ahırda maalesef Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şu ana kadar 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili şüphelilerin verdiği ifadelerdeki çelişkiler, Narin'i ölüme götüren olayın arkasında tüm köyün sakladığı büyük bir sırrın olma ihtimalini de giderek artırıyor. 11 tutuklamaya rağmen henüz cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi ortada yok.
Vahşi cinayete ilişkin ortaya atılan en dikkat çekici görüşlerden biri ise Narin'in annesi Yüksel Güran ile tutuklu amca Salim Güran arasında bir yasak aşk olduğu ve Narin'in buna tanıklık ettiği için öldürüldüğü iddiasıydı. Yasak ilişki iddiasına anne Yüksel Güran ise "Hayır böyle bir şey kesinlikle yok" yanıtını vermişti.
Tavşantepe'ye çok yakın bir köyden, soruşturmaya dahil edilmiş bir kişiyle görüştüğünü belirten Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin'in açıklamaları ise yine ortalığı hareketlendirdi.
Yaptığı görüşmeyi aktaran Cem Özkeskin şunları söyledi: "Narin 20 Ağustos akşamı amcasının evinin yakınındaki ahırda maalesef Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü. Bu işin planlı olduğunu, o gün olayın sıcaklığıyla bu plan örgüsünün kurulamayacağını düşünüyor olursak, bir gün önce görülmüş bir şeyin bir gün sonra Kur'an kursundan sonra planlandığını da bir mantık çerçevesine oturtmuş oluyoruz."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Narin'in şöyle bir özelliği var. Yakın köylerden görüştüğüm insanlardan Narin'i tanıyanların söylediğine göre kendisinin Türkçe iletişimi çok kuvvetli. Kendisini çok iyi anlatabilen, belagati yüksek bir çocuk. Bundan kaynaklı olarak onun görmüş olması biraz da 'Bu susmaz, bu kesin anlatır' şüphesi uyandırmış yakalananlarda."
Kaynak 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın