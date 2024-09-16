Gazeteci Cem Özkeskin: "Narin Türk Toplumunun Kaldıramayacağı Bir Şey Gördü"

Tavşantepe'ye çok yakın bir köyden, Narin Güran soruşturmasına dahil edilmiş bir kişiyle görüştüğünü belirten Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin'in açıklamaları ortalığı hareketlendirdi. Keskin, 'Narin 20 Ağustos akşamı amcasının evinin yakınındaki ahırda maalesef Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü' ifadelerini kullandı.