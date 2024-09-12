Narin'in Annesi Yüksel Güran, 'Amca ile Yasak Aşk' İddiasına Yanıt Verdi: Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!
Narin'in Annesi Yüksel Güran, 'Amca ile Yasak Aşk' İddiasına Yanıt Verdi: Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin'in annesi Yüksel Güran ile tutuklu amca Salim Güran arasında bir yasak aşk olduğu ve Narin'in buna tanıklık ettiği için öldürüldüğü iddiası uzun süreden beri gündemdeydi. Yüksel Güran yasak aşk iddiasıyla ilgili ifadesinde, 'Hayır böyle bir şey kesinlikle yok. Bu iddialardan utanç duyuyorum' dedi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bulunmuştu.
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Soruşturma kapsamında tutuklanan Nevzat Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran ile para karşılığında anlaşıp Narin Güran’ın cesedini çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf etmişti.
Vahşi cinayete ilişkin ortaya atılan en dikkat çekici görüşlerden biri ise Narin'in annesi Yüksel Güran ile tutuklu amca Salim Güran arasında bir yasak aşk olduğu ve Narin'in buna tanıklık ettiği için öldürüldüğü iddiasıydı.
Ekol TV'nin aktardığına göre, merak edilen yasak ilişki iddiasına anne Yüksel Güran "Hayır böyle bir şey kesinlikle yok" yanıtını verdi.
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