Bir Dönemin En Zengin İş İnsanı Asil Nadir, Devlet Hastanesinde: "Özel Hastaneneye Gidecek Parası Kalmadı"
Bir Dönemin En Zengin İş İnsanı Asil Nadir, Devlet Hastanesinde: "Özel Hastaneneye Gidecek Parası Kalmadı"
Bir dönemin en zengin iş adamlarından medya patronu ve Vestel'in kurucularından Asil Nadir'ın KKTC’deki devlet hastanesinde tedavi gördüğü bildirildi. Nadir’in özel hastane yerine devlet hastanesinde tedavi olma sebebinin, daha önceki borçları dolayısıyla özel hastaneye kabul edilmemesinden kaynaklandığı iddia edildi.
Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/dunyanin-sayili-zenginlerindendi-servetini-kaybeden-turk-is-adami-devlet-839107h.htm
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin ilk medya holding patronu olarak bilinen Asil Nadir, hayatı boyunca birçok insanın rüyasında bile göremeyeceği kadar büyük bir servete sahipti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asil Nadir aynı zamanda 1985 yılında Vestel'i kurarak, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük teknoloji şirketleri arasında yerini almıştı.
Asil Nadir'in hayatı, Polly Peck International şirketinin hisselerini usulsüz şekilde yükselttiğine dair suçlamalar sonrası ise değişti. İngiliz hükümeti Asil Nadir'in peşine düştü. Zimmet suçundan İngiltere’de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra servetini kaybetti.
Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre, 83 yaşındaki Nadir şu anda Lefkoşa'da devlet hastanesinde Akciğer ve bağırsak sorunları nedeniyle tedavi görüyor.
Nadir’in özel hastane yerine devlet hastanesinde tedavi olma sebebinin, daha önceki borçları dolayısıyla özel hastaneye kabul edilmemesinden kaynaklandığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asil Nadir'in sağlık sorunları nedeniyle daha önce de 2 gün boyunca devlet hastanesinde yattığı belirtildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın