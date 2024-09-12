Bir Dönemin En Zengin İş İnsanı Asil Nadir, Devlet Hastanesinde: "Özel Hastaneneye Gidecek Parası Kalmadı"

Bir dönemin en zengin iş adamlarından medya patronu ve Vestel'in kurucularından Asil Nadir'ın KKTC’deki devlet hastanesinde tedavi gördüğü bildirildi. Nadir’in özel hastane yerine devlet hastanesinde tedavi olma sebebinin, daha önceki borçları dolayısıyla özel hastaneye kabul edilmemesinden kaynaklandığı iddia edildi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/dunyanin-sayili-zenginlerindendi-servetini-kaybeden-turk-is-adami-devlet-839107h.htm