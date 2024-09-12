Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sert Çıktığı Teğmenler Hakkında Yeni Açıklama: "Gereken İşlem Yapılacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sert Çıktığı Teğmenler Hakkında Yeni Açıklama: "Gereken İşlem Yapılacak"
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin, kılıçlarını havaya kaldırarak ettikleri yemin ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde bağırmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip'ın tepkisini çekmişti. TRT'nin ulaştığı Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, soruşturmanın devam ettiğini ve sorumlular hakkında gereken işlemlerin yapılacağını duyurdu.
**Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/gundem/msb-tegmenler-ile-ilgili-inceleme-devam-ediyor-877268.html**
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin, kılıçlarını havaya kaldırarak hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye haykırması sosyal medyada gündem olmuştu.
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AK Parti'nin başta ılımlı yaklaştığı olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sürecin seyrini değiştirdi.
Kocaeli'nde 21'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Erdoğan, "Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz" dedi ve ekledi: "Kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek..."
Erdoğan'ın bu sözlerine cevap veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun? 'Dosta güven düşmana kaygı versin' diye çeker. O kılıçtan kim ürker, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusuna düşman olanlar. O kılıçtan Atatürk düşmanları ürker" demişti.
TRT'nin ulaştığı Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili devam eden incelemeye ilişkin bilgi verdi.
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Açıklamada, "Görüntüler ile ilgili başlatılan inceleme devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bahse konu olay her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırılmakta ve incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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