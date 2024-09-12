Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sert Çıktığı Teğmenler Hakkında Yeni Açıklama: "Gereken İşlem Yapılacak"

Açıklamada ayrıca şunlar dendi:

'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Anayasa’ya ve kanunlara bağlı olarak, millî, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.'