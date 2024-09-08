Soruşturma Başlatılmıştı: Genç Teğmenlerin Kılıçlı Yemin Töreni Sonrası TSK'dan İlk İstifa!
Soruşturma Başlatılmıştı: Genç Teğmenlerin Kılıçlı Yemin Töreni Sonrası TSK'dan İlk İstifa!
Teğmenlerin kılıçlı yeminin ardından başlayan tartışmalar devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dünkü konuşmasında teğmenlere tepki gösterip “Bu kılıçları kime çekiyorsun?” diye sordu.
Bugün ise yeni bir gelişme ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin TSK’dan istifa ettiğini yazdı.
Kaynak: Hürriyet-Nedim Şener
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye haykırmıştı.
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Cumartesi günü Kocaeli'nde 21'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz" dedi ve ekledi: "Kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek..."
Bugün ise yeni bir gelişme ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin TSK’dan istifa ettiğini yazdı.
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