Soruşturma Başlatılmıştı: Genç Teğmenlerin Kılıçlı Yemin Töreni Sonrası TSK'dan İlk İstifa!

Teğmenlerin kılıçlı yeminin ardından başlayan tartışmalar devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dünkü konuşmasında teğmenlere tepki gösterip “Bu kılıçları kime çekiyorsun?” diye sordu.

Bugün ise yeni bir gelişme ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin TSK’dan istifa ettiğini yazdı.

Kaynak: Hürriyet-Nedim Şener