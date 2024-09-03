Ebru Teğmen ile Komutanının Konuşması Ortaya Çıktı: "Tarikatçı-Cemaatçi Değiliz, Atatürkçüyüz"

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlarını kaldırıp 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Tartışmaların merkezindeki dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nun komutanı tarafından odasına çağırıldığı ve burada 'Biz Atatürkçüyüz. Hiçbir cemaat ve tarikatla ilgimiz olmadığını herkes gördü. Yaptığımdan pişman değilim' yanıtını verdiği iddia edildi.