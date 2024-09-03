Ebru Teğmen ile Komutanının Konuşması Ortaya Çıktı: "Tarikatçı-Cemaatçi Değiliz, Atatürkçüyüz"
Ebru Teğmen ile Komutanının Konuşması Ortaya Çıktı: "Tarikatçı-Cemaatçi Değiliz, Atatürkçüyüz"
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlarını kaldırıp 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Tartışmaların merkezindeki dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nun komutanı tarafından odasına çağırıldığı ve burada 'Biz Atatürkçüyüz. Hiçbir cemaat ve tarikatla ilgimiz olmadığını herkes gördü. Yaptığımdan pişman değilim' yanıtını verdiği iddia edildi.
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Türkiye'nin konuştuğu Z Kuşağı Atatürkçü Subaylarla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlarını kaldırıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve ardından yemin metnini okuyan teğmenlere ilişkin çok önemli bir olayı anlattı.
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Üçok, Kara Harp Okulu Komutanı'nın, tartışmaların ardından, dönem birincisi Ebru Eroğlu ve dereceye giren diğer teğmenleri odasına çağırdığını ifade etti. Üçok, yaşananları şöyle anlattı: 👇
"Benim bildiğim kadarıyla şu ana kadar Milli Savunma Bakanlığı'nca herhangi bir soruşturma açılmadı. Sadece bu görüntüler sosyal medyada yer alınca, Kara Harp Okulu Komutanı, okul birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nu ve diğer dereceye girenleri çağırıp, 'Neden böyle bir şey yaptınız? Herkes bu olayları konuşuyor. Yapmamalıydınız' benzeri konuşmalar yapıyor."
"Teğmen Eroğlu, 'Komutanım daha önceleri de bunlar yapıldı. Ayrıca herkes bizi tarikatçı-cemaatçi diye konuşuyor. Biz Atatürkçüyüz. Hiçbir cemaat ve tarikatla ilgimiz olmadığını herkes gördü. Yaptığımdan pişman değilim' diye cevap vermiş."
"Anladığım kadarıyla okul komutanlığı kendi içerisinde idari bir soruşturma açmış gibi. Umarım sosyal medya trollerini tatmin için bu başka tarafa evrilmez, göreceğiz bakalım."
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