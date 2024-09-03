Ordu'da Okul Bahçesinde Ölüm: Gözyaşları İçinde İfade Veren Öğretmen Tutuklandı

Okul bahçesinde 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarparak ölümüne neden olan beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya tutuklandı. Kaya gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, 'Çarptığımı fark etmedim. Çok üzgünüm' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV