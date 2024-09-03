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Ordu'da Okul Bahçesinde Ölüm: Gözyaşları İçinde İfade Veren Öğretmen Tutuklandı

Ordu'da Okul Bahçesinde Ölüm: Gözyaşları İçinde İfade Veren Öğretmen Tutuklandı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.09.2024 - 15:05

Okul bahçesinde 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarparak ölümüne neden olan beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya tutuklandı. Kaya gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, 'Çarptığımı fark etmedim. Çok üzgünüm' ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Halk TV

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Yürek yakan kaza, dün sabah saat 09.00 sularında Altınordu ilçesi Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda yaşanmıştı.

Yürek yakan kaza, dün sabah saat 09.00 sularında Altınordu ilçesi Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda yaşanmıştı.

Beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobil, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1’inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarpmıştı.

Beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobil, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1’inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarpmıştı.

Miray Arslan, ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın yaşam savaşını kaybetmişti.

Miray Arslan, ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın yaşam savaşını kaybetmişti.

Bugün adliyeye sevk edilen Banu Kaya, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Ağlayarak ifade veren Kaya, "Çarptığımı fark etmedim. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Bugün adliyeye sevk edilen Banu Kaya, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Ağlayarak ifade veren Kaya, "Çarptığımı fark etmedim. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
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