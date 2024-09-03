Ordu'da Okul Bahçesinde Ölüm: Gözyaşları İçinde İfade Veren Öğretmen Tutuklandı
Ordu'da Okul Bahçesinde Ölüm: Gözyaşları İçinde İfade Veren Öğretmen Tutuklandı
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Yürek yakan kaza, dün sabah saat 09.00 sularında Altınordu ilçesi Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda yaşanmıştı.
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Beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobil, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1’inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarpmıştı.
Miray Arslan, ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın yaşam savaşını kaybetmişti.
Bugün adliyeye sevk edilen Banu Kaya, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Ağlayarak ifade veren Kaya, "Çarptığımı fark etmedim. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
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