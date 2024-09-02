Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kayıp Narin Güran İçin Yapılan Aramada Kritik Görüntüler: "Ekipler Bir Şey Çekiyor"

Kayıp Narin Güran İçin Yapılan Aramada Kritik Görüntüler: "Ekipler Bir Şey Çekiyor"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.09.2024 - 12:53

Haber Global Muhabiri Rabia Azra Sözcü, Narin'in köyüne 2 kilometre uzakta yapılan bir arama çalışmasında ekiplerin battaniye benzeri bir bezi çektiğini gördüğünü söyledi. O görüntüler televizyon ekranına da yansıdı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Narin Güran adlı 8 yaşındaki kız çocuğundan 21 Ağustos'tan bu yana haber yok. Narin'e gün içinde gittiği Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha ulaşılamadı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Narin Güran adlı 8 yaşındaki kız çocuğundan 21 Ağustos'tan bu yana haber yok. Narin'e gün içinde gittiği Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha ulaşılamadı.

Narin Güran'ı arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Haber Global'in bölgeden yaptığı bir canlı yayın sosyal medyada öne çıktı.

Narin Güran'ı arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Haber Global'in bölgeden yaptığı bir canlı yayın sosyal medyada öne çıktı.

Haber Global Muhabiri Rabia Azra Sözcü, Narin'in köyüne 2 kilometre uzakta yapılan arama çalışması sırasında ekiplerin bir şey çektiğini gördüğünü söyledi.

Haber Global Muhabiri Rabia Azra Sözcü, Narin'in köyüne 2 kilometre uzakta yapılan arama çalışması sırasında ekiplerin bir şey çektiğini gördüğünü söyledi.

Rabia Azra Sözcü, "Çok da net göremiyorum ama ekipler bir şey çekiyor orda. Tabi hassas yürütülen bir çalışma" ifadelerini kullandı.

Rabia Azra Sözcü, "Çok da net göremiyorum ama ekipler bir şey çekiyor orda. Tabi hassas yürütülen bir çalışma" ifadelerini kullandı.

İşte o anlar 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
44
10
9
3
2
2
2
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın