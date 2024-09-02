Kayıp Narin Güran İçin Yapılan Aramada Kritik Görüntüler: "Ekipler Bir Şey Çekiyor"
Kayıp Narin Güran İçin Yapılan Aramada Kritik Görüntüler: "Ekipler Bir Şey Çekiyor"
Haber Global Muhabiri Rabia Azra Sözcü, Narin'in köyüne 2 kilometre uzakta yapılan bir arama çalışmasında ekiplerin battaniye benzeri bir bezi çektiğini gördüğünü söyledi. O görüntüler televizyon ekranına da yansıdı.
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Narin Güran adlı 8 yaşındaki kız çocuğundan 21 Ağustos'tan bu yana haber yok. Narin'e gün içinde gittiği Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha ulaşılamadı.
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Narin Güran'ı arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Haber Global'in bölgeden yaptığı bir canlı yayın sosyal medyada öne çıktı.
Haber Global Muhabiri Rabia Azra Sözcü, Narin'in köyüne 2 kilometre uzakta yapılan arama çalışması sırasında ekiplerin bir şey çektiğini gördüğünü söyledi.
Rabia Azra Sözcü, "Çok da net göremiyorum ama ekipler bir şey çekiyor orda. Tabi hassas yürütülen bir çalışma" ifadelerini kullandı.
İşte o anlar 👇
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