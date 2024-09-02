Kayıp Narin Güran'ın Köyüne Çok Sayıda Asker Gönderildi! Gözaltındaki Amcayla İlgili de Yeni Gelişme
Kayıp Narin Güran'ın Köyüne Çok Sayıda Asker Gönderildi! Gözaltındaki Amcayla İlgili de Yeni Gelişme
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kayıp Narin Güran'dan 13. günde de hala bir haber yok. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan köyün muhtarı ve Narin'in amcası S.G. bugün zırhlı araç ve sıkı güvenlik önlemleri altında Diyarbakır adliyesine getirildi.
Ayrıca Narin'in köyüne çok daha kapsamlı bir arama yapılması için çok sayıda askerin sevk edildiği bildirildi.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan 13 gündür haber yok.
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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S. G.'nin sorgusu 3 gündür sürüyor. Gazeteci Ferit Demir, amca S.G.'nin bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildiğini açıkladı.
Amcanın kullandığı aracının şoför koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği eşleşmişti.
Öte yandan Narin'in kaybolduğu köyde bugün çok daha kapsamlı bir aramanın daha yapılacağı, bu nedenle köye çok sayıda yeni askerin sevk edildiği bildiriliyor.
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