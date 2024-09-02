Kayıp Narin Güran'ın Köyüne Çok Sayıda Asker Gönderildi! Gözaltındaki Amcayla İlgili de Yeni Gelişme

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kayıp Narin Güran'dan 13. günde de hala bir haber yok. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan köyün muhtarı ve Narin'in amcası S.G. bugün zırhlı araç ve sıkı güvenlik önlemleri altında Diyarbakır adliyesine getirildi.

Ayrıca Narin'in köyüne çok daha kapsamlı bir arama yapılması için çok sayıda askerin sevk edildiği bildirildi.