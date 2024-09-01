Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran Sonrası Gündem Olan Rakam: Türkiye'de Günde Kaybolan Çocuk Sayısı Şoke Etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2008 ile 2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuk kayboldu. Türkiye'de günde ortalama 32, yılda ise 10 bin çocuk kayboluyor. Kız çocuklarının erkeklere göre kaybolma oranı daha yüksek. 2016 yılından beri ise resmi rakamlar açıklanmıyor.