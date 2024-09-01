Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran Sonrası Gündem Olan Rakam: Türkiye'de Günde Kaybolan Çocuk Sayısı Şoke Etti
Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran Sonrası Gündem Olan Rakam: Türkiye'de Günde Kaybolan Çocuk Sayısı Şoke Etti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2008 ile 2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuk kayboldu. Türkiye'de günde ortalama 32, yılda ise 10 bin çocuk kayboluyor. Kız çocuklarının erkeklere göre kaybolma oranı daha yüksek. 2016 yılından beri ise resmi rakamlar açıklanmıyor.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan 8 yaşındaki Narin Güran’dan 11 gündür haber alınamıyor.
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Tüm Türkiye'nin gözünü çevirdiği olayla ilgili arama çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Önümüzdeki süreçte gözaltı sayılarının artacağı bölgeden gelen haberler arasında.
Narin Güran olayı gündemdeki yerini korurken, Türkiye İstatistik Kurumu'na ait geçmiş dönemli kayıp çocuk verileri yeniden gündem oldu.
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2008 ile 2016 yılları arasında toplamda 104 bin 531 çocuk kayboldu. Bu günlük ortalama 32, yılda 10 bin çocuğun kaybolduğu anlamına geliyor.
Öte yandan, Türkiye genelinde kız çocuklarının kaybolma oranı erkek çocuklarına göre çok daha yüksek.
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TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, 2016’dan bu yana ne İçişleri’nin ne Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ne de Aile Bakanlığı'nın kayıp çocuklara ilişkin verileri açıklamadığını söylemişti.
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