Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten Yeni Adım: 'Vergi Yüzsüzleri' İfşa Edilecek!
Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten Yeni Adım: 'Vergi Yüzsüzleri' İfşa Edilecek!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.
Kaynak: TRT Haber
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin en çok tartışılan konularından biri olan vergi adaleti için kritik bir hamleye daha imza atacaklarını duyurdu.
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TRT Haber'in aktardığına göre Mehmet Şimşek, "Vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmayı sürdürüyoruz. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listelerinin açıklanması yönünde talimat verdik. Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunanların isimlerini kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.
Şimşek, kamuoyunda "vergi yüzsüzü" olarak bilinen bu listelerde olmak istemeyenler için halen 1 aylık süre olduğunu vurgulayarak, "Açıklayacağımız 'vergi yüzsüzü' listelerinde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz" dedi.
Deprem bölgesinde faaliyet gösteren mükellefler ise uygulamada kapsam dışında bırakıldı.
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