Deneyimli Gazeteci, Narin Güran Olayını Anlattı: "Bu Tip Olaylarda Suçlu Genelde 3 Yerden Çıkar"

Habertürk TV Haber Merkezi Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın, Narin Güran olayındaki son gelişmeleri değerlendirdi, olayla ilgili oldukça dikkat çeken öngörülerde bulundu. Gazeteci Aydın, 'Genelde bu tip vakalarda aileyi tenzih ederek söylüyorum; ya birinci dereceden akraba çıkar, ya komşusu çıkar, ya da çevrede yaşayan biri çıkar. Burda bu kadar çelişkili ifade ayyuka çıkmışsa eğer, daha fazla gözaltı olması gerekirdi diye düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.