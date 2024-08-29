Deneyimli Gazeteci, Narin Güran Olayını Anlattı: "Bu Tip Olaylarda Suçlu Genelde 3 Yerden Çıkar"
Deneyimli Gazeteci, Narin Güran Olayını Anlattı: "Bu Tip Olaylarda Suçlu Genelde 3 Yerden Çıkar"
Habertürk TV Haber Merkezi Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın, Narin Güran olayındaki son gelişmeleri değerlendirdi, olayla ilgili oldukça dikkat çeken öngörülerde bulundu. Gazeteci Aydın, 'Genelde bu tip vakalarda aileyi tenzih ederek söylüyorum; ya birinci dereceden akraba çıkar, ya komşusu çıkar, ya da çevrede yaşayan biri çıkar. Burda bu kadar çelişkili ifade ayyuka çıkmışsa eğer, daha fazla gözaltı olması gerekirdi diye düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Narin Güran adlı 8 yaşındaki kız çocuğundan 21 Ağustos'tan bu yana haber yok. Narin'e gün içinde gittiği Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha ulaşılamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm Türkiye'nin gözünü çevirdiği olayla ilgili arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar gözaltına alınan tek kişi kolunda ısırık izi bulunan Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. Şüpheli bugün DNA incelemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildikten sonra yeniden Diyarbakır'a götürüldü.
Acılı ailenin bekleyişi sürürken, Adli Tıp Raporu'na ilişkin farklı haberler geldi. Bazı kaynaklar raporun henüz çıkmadığını söylerken, bazı kaynaklarda ise incelemede ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığının tespit edilemediği yazıldı. Ailenin ifadelerinde bazı çelişkiler olduğu da son 24 saatte öne çıkan haberlerden.
Habertürk TV Haber Merkezi Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın, Narin Güran olayındaki son gelişmeleri değerlendirdi, olayla ilgili oldukça dikkat çeken öngörülerde bulundu.
Gazeteci Aydın, "Genelde bu tip vakalarda aileyi tenzih ederek söylüyorum; ya birinci dereceden akraba çıkar, ya komşusu çıkar, ya da çevrede yaşayan biri çıkar. Burda bu kadar çelişkili ifade ayyuka çıkmışsa eğer, daha fazla gözaltı olması gerekirdi diye düşünüyorum. Tabi soruşturmanın bütün detaylarına da vakıf değiliz. Kim ne ifade verdi tabi bilmiyorum ama 8. hatta 9. günde bir tane gözaltı o da ağabeyi çıkıyor..." ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın