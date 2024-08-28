Kayıp Narin Güran İçin Adalet Bakanı'ndan Yeni Açıklama: Gözaltı Sayısını Verdi!
Kayıp Narin Güran İçin Adalet Bakanı'ndan Yeni Açıklama: Gözaltı Sayısını Verdi!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili soruşturmaya dair son gelişmeleri açıkladı. Tunç, olayla ilgili 1 kişinin gözaltında olduğunu duyurdu.
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Diyarbakır'da 8 gün önce kaybolan Narin Güran için tüm Türkiye tek yürek oldu ve iyi haber bekliyor.
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Küçük kızın bulunması için yürütülen arama çalışmaları kapsamlı bir şekilde devam ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olayla ilgili son gelişmeleri aktardı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Tunç paylaşımında ayrıca, "Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır" dedi 👇
Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, bugün Narin Güran'la ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söylemişti: 👇
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